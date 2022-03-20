Хоробрий український народ продовжує давати відсіч ворогу. Зокрема, на Півдні країни тримають акції проти російських загарбників.
Зауважте Українська ППО збила Су-34 та вертоліт окупантів
У відеодайджесті Міноборони згадує:
- ракетний обстріл по столиці;
- акції протесту у південних українських містах;
- мітинг на підтримку України у Єревані;
- як окупанти затримували активістів у Бердянську;
- як українські герої нищили ворога з ПТРК;
- як рух опору підірвав колону з російськими окупантами.
Відеодайджест 25 дня війни: дивіться відео