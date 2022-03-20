Хоробрий український народ продовжує давати відсіч ворогу. Зокрема, на Півдні країни тримають акції проти російських загарбників.

Зауважте Українська ППО збила Су-34 та вертоліт окупантів

У відеодайджесті Міноборони згадує:

  • ракетний обстріл по столиці;
  • акції протесту у південних українських містах;
  • мітинг на підтримку України у Єревані;
  • як окупанти затримували активістів у Бердянську;
  • як українські герої нищили ворога з ПТРК;
  • як рух опору підірвав колону з російськими окупантами.

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