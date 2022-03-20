Успешную контратаку провели подразделения противовоздушной обороны на Донбассе. Благодаря их точной работе удалось ликвидировать самолет Су-34 и вертолет оккупантов.

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Кроме того, защитники Донбасса и Луганщины уничтожили 12 танков и 9 БМП захватчиков.

За прошедшие сутки, 19 марта, наши Воздушные силы поймали 3 вертолета оккупантов. По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, не слишком щедрый урожай сбитых вражеских "птичек" объясняется тем, что последние двое суток российская авиация почти не действует.

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 20 марта / Инфографика Генштаба

При этом ВСУ уже серьезно потрепали авиационные подразделения рашистов. В Генштабе сообщают, что летный состав врага крайне деморализован: военные пишут рапорты на увольнение, чтобы не воевать против Украины.

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