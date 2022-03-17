Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ. Так, украинские военные нанесли значительные потери авиационным подразделениям 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии оккупантов.

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Потери оказались настолько значительными, что лётный состав врага чрезвычайно деморализован. Генштаб сообщает о случаях, когда военные специально пишут рапорты на увольнение, чтобы не участвовать в войне России против Украины.

Авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии вооруженных сил РФ понесли значительные потери. Морально-психологическое состояние лётного состава крайне неудовлетворительное. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины, – сообщает Генштаб ВСУ.

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