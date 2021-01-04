Британский премьер Борис Джонсон объявил о введении в стране нового общенационального локдауна. Жесткие карантинные ограничения там вводят уже в третий раз за время пандемии COVID-19.

Решение обусловлено тем, что по всей стране фиксируют все больше случаев нового штамма COVID-19. Об этом Джонсон заявил вечером 4 января, пишет Sky News.

Обратите внимание Снова по кругу: в Китае обнаружили первый случай мутировавшего COVID-19

Британские власти призвали всех граждан соблюдать новые правила. Предварительно, они будут действовать вплоть до середины февраля. Люди должны оставаться дома, кроме 5 исключений:

можно ходить на работу, если профессия не позволяет работать из дома;

разрешено совершать важные покупки – говорится, например, о еде или лекарствах;

раз в день можно заниматься спортом, однако место нужно выбрать недалеко от дома;

покинуть дом разрешено и при необходимости помочь уязвимым категориям населения;

исключением также являются медицинские приемы или ситуации, когда нужно избежать угрозы причинения вреда или насилия.

Все начальные школы, средние школы и колледжи с 5 января перейдут на онлайн-обучение. Зато детские сады в стране пока остаются открытыми.

Новый штамм коронавируса: что стоит знать

В Великобритании обнаружили вспышку нового штамма коронавируса. Сначала жесткий локдаун ввели в Лондоне и еще нескольких восточных городах. Из-за этого страну постепенно изолировали от остального мира.

Интересно! По предварительной информации, мутировавший COVID-19 на 70% заразнее предыдущих версий. Пока нет данных о том, как он влияет на течение болезни и может ли увеличить смертность.

Во Всемирной организации здравоохранения пояснили, что вероятность мутаций вируса увеличивается с ростом его передачи, а в процессе изменений вирус постепенно приспосабливается к организму человека.



Что известно о новом штамме коронавируса / Инфографика 24 канала