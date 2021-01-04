Британський прем'єр Борис Джонсон оголосив про введення у країні нового загальнонаціонального локдауну. Жорсткі карантинні обмеження там запроваджують вже втретє за час пандемії COVID-19.

Рішення зумовлене тим, що по всій країні фіксують все більше випадків нового штаму COVID-19. Про це Джонсон заявив ввечері 4 січня, пише Sky News.

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Британська влада закликала усіх громадян дотримуватися нових правил. Попередньо, вони будуть діяти аж до середини лютого. Люди повинні залишатися вдома, окрім 5 винятків:

можна ходити на роботу, якщо професія не дозволяє працювати з дому;

дозволено здійснювати важливі покупки – мовиться, наприклад, про їжу чи ліки;

раз у день можна займатися спортом, проте місце потрібно обрати неподалік дому;

покинути дім дозволено і при потребі допомогти вразливим категоріям населення;

винятком також є медичні прийоми або ситуації, коли потрібно уникнути загрози заподіяння шкоди чи насильства.

Усі початкові школи, середні школи та коледжі з 5 січня перейдуть на онлайн-навчання. Натомість дитячі садки у країні наразі залишатися відкритими.

Новий штам коронавірусу: що варто знати

У Великій Британії виявили спалах нового штаму коронавірусу. Спочатку жорсткий локдаун запровадили у Лондоні та ще кількох східних містах. Через це країну поступово ізолювали від решти світу.

Цікаво! За попередньою інформацією, мутований COVID-19 на 70% заразніший ніж попередні версії. Поки немає даних про те, як він впливає на перебіг хвороби.

У Всесвітній організації охорони здоров'я пояснили, що вірогідність мутацій вірусу збільшується зі зростанням його передачі, а у процесі змін вірус поступово пристосовується до організму людини.



Що відомо про новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу