Великобритания планирует ужесточить карантинные ограничения из-за распространения нового штамма коронавируса. В частности, могут закрыть учебные заведения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в некоторых регионах могут ввести более жесткие меры. Об этом он сказал в интервью ВВС.

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Премьер считает, что министры должны "реалистично" относиться к распространению нового штамма вируса.

Новый штамм коронавируса: что известно

О первых случаях заболевания новым штаммом коронавируса начали говорить еще осенью 2020 года. Однако стремительное распространение вируса зафиксировали уже в декабре.

Новый генетически мутированный вариант коронавируса может быть на 70% заразнее.

Из-за этого уже больше 40 стран ограничили транспортное сообщение с Великобританией.



Новый штамм COVID-19: что стоит знать / Инфографика 24 канала