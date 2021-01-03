Британия усилит карантин и закроет школы: заявление Бориса Джонсона
Великобритания планирует ужесточить карантинные ограничения из-за распространения нового штамма коронавируса. В частности, могут закрыть учебные заведения.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в некоторых регионах могут ввести более жесткие меры. Об этом он сказал в интервью ВВС.
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Премьер считает, что министры должны "реалистично" относиться к распространению нового штамма вируса.
Новый штамм коронавируса: что известно
- О первых случаях заболевания новым штаммом коронавируса начали говорить еще осенью 2020 года. Однако стремительное распространение вируса зафиксировали уже в декабре.
- Новый генетически мутированный вариант коронавируса может быть на 70% заразнее.
- Из-за этого уже больше 40 стран ограничили транспортное сообщение с Великобританией.
Новый штамм COVID-19: что стоит знать / Инфографика 24 канала
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