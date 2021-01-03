Британія посилить карантин і закриє школи: заява Бориса Джонсона
Велика Британія планує посилити карантинні обмеження через поширення нового штаму коронавірусу. Зокрема, можуть закрити навчальні заклади.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у деяких регіонах можуть ввести більш жорсткі заходи. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.
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Прем'єр вважає, що міністри повинні "реалістично" ставитися до поширення нового штаму вірусу.
Новий штам коронавірусу: що відомо
- Про перші випадки захворювання на новий штам коронавірусу почали говорити ще восени 2020 року. Однак стрімке поширення вірусу зафіксували вже в грудні.
- Новий генетично мутований варіант коронавірусу може бути на 70% заразнішим.
- Через це вже понад 40 країн обмежили транспортне сполучення з Великою Британією.
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