Ограничения коснулись семьи Лаврова. Также ряда банкиров и предприятий.
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Кто оказался в списке санкций
Под санкциями оказалась жена министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Также под ограничения попали:
- совладелец нефтегазовой компании "ЛУКойл" Вагит Аликперов;
- бывший глава Российских железных дорог (РЖД) Владимир Якунин;
- основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков;
- гендиректор "Сургутнефтегаз" Володимир Богданов;
- вице-президент "Газпромбанка" Сергей Фурсенко и другие.
Компании, на которые наложили санкции:
- "Газпромбанк";
- финансовая группа "Открытие";
- банк "Россия";
- Страховая компания СОГАЗ.
Активы всех физических и юридических лиц в списке санкций теперь заморозят. Также с ними запретили проводить операции.
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