Обмеження зачепили родину Лаврова. Також низку банкірів та підприємств.

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Хто опинився у списку санкцій

Під санкціями опинилась дружина міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Також під обмеження потрапили:

  • співвласник нафтогазової компанії "Лукойл" Вагіт Алікперов;
  • колишній глава Російських залізниць (РЖД) Володимир Якунін;
  • засновник АФК "Система" Володимир Євтушенков;
  • гендиректор "Сургутнафтогаз" Володимир Богданов;
  • віцепрезидент "Газпромбанку" Сергій Фурсенко та інші.

Компанії, на які наклали санкції:

  • "Газпромбанк";
  • фінансова група "відкриття";
  • банк "Росія";
  • Страхова компанія СОГАЗ.

Активи всіх фізичних та юридичних осіб зі списку санкцій тепер заморозять. Також з ними заборонили проводити операції.

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