Обмеження зачепили родину Лаврова. Також низку банкірів та підприємств.

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Хто опинився у списку санкцій

Під санкціями опинилась дружина міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Також під обмеження потрапили:

співвласник нафтогазової компанії "Лукойл" Вагіт Алікперов;

колишній глава Російських залізниць (РЖД) Володимир Якунін;

засновник АФК "Система" Володимир Євтушенков;

гендиректор "Сургутнафтогаз" Володимир Богданов;

віцепрезидент "Газпромбанку" Сергій Фурсенко та інші.

Компанії, на які наклали санкції:

"Газпромбанк";

фінансова група "відкриття";

банк "Росія";

Страхова компанія СОГАЗ.

Активи всіх фізичних та юридичних осіб зі списку санкцій тепер заморозять. Також з ними заборонили проводити операції.

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