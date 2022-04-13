Обмеження зачепили родину Лаврова. Також низку банкірів та підприємств.
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Хто опинився у списку санкцій
Під санкціями опинилась дружина міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Також під обмеження потрапили:
- співвласник нафтогазової компанії "Лукойл" Вагіт Алікперов;
- колишній глава Російських залізниць (РЖД) Володимир Якунін;
- засновник АФК "Система" Володимир Євтушенков;
- гендиректор "Сургутнафтогаз" Володимир Богданов;
- віцепрезидент "Газпромбанку" Сергій Фурсенко та інші.
Компанії, на які наклали санкції:
- "Газпромбанк";
- фінансова група "відкриття";
- банк "Росія";
- Страхова компанія СОГАЗ.
Активи всіх фізичних та юридичних осіб зі списку санкцій тепер заморозять. Також з ними заборонили проводити операції.
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