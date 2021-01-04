Великобритания в 2021 году возглавит группу послов стран "Большой семерки" по поддержке Украины. Дипломаты ждут начала сотрудничества с Киевом и обещают помогать с проведением реформ.

В 2020-м главенствующими были Соединенные Штаты Америки. Британцы поблагодарили коллег за отличное руководство. Об этом говорится в заявлении группы послов стран G7 в твиттере.

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Поздравляем с Новым годом! Великобритания, как председательствующая в G7, гордится, что в этом году возглавит группу послов стран "Большой семерки" по поддержке Украины. Мы с нетерпением ждем замечательный 2021 год в тесном сотрудничестве с нашими партнерами для поддержки Украины в проведении реформ на благо всех украинцев,

– заявили дипломаты стран G7.

Они также пообещали вскоре более подробно проинформировать о роли "Большой семерки" и ее приоритетах на этот год.

Со своей стороны премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей странице в твиттере отметил, что проведение саммита G7 и Конференции ООН по изменению климата сделает 2021 год чрезвычайно важным для его страны.

Он добавил, что ожидает возможности поздравить друзей и союзников после того, как миру удастся победить COVID-19.

Что известно о сотрудничестве G7 с Украиной:

В последнее время страны "Большой семерки" активно следят за сложной ситуацией вокруг Конституционного Суда Украины.

Представители G7 во время встречи с президентом Владимиром Зеленским 19 ноября 2020 года настаивали на честном отборе судей КСУ. Дипломаты уверены, что это обеспечит судебную реформу.

Глава украинского государства заявил, что реформа судебной системы – это приоритетный вопрос.

Также послы стран "Большой семерки" 4 ноября встретились с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Они поддержали украинскую власть в стремлении срочно решить сложную ситуацию вокруг Конституционного суда.

Обратите внимание! В рамках G7 активно действует Группа поддержки Украины, которая функционирует с 2015 года. На встречах участники обсуждают насущные вопросы по поддержке Киева и проведения реформ.

Коротко о G7: