Великобритания будет председательствовать в G7 в 2021 году: чего ожидать Украине
Великобритания в 2021 году возглавит группу послов стран "Большой семерки" по поддержке Украины. Дипломаты ждут начала сотрудничества с Киевом и обещают помогать с проведением реформ.
В 2020-м главенствующими были Соединенные Штаты Америки. Британцы поблагодарили коллег за отличное руководство. Об этом говорится в заявлении группы послов стран G7 в твиттере.
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Поздравляем с Новым годом! Великобритания, как председательствующая в G7, гордится, что в этом году возглавит группу послов стран "Большой семерки" по поддержке Украины. Мы с нетерпением ждем замечательный 2021 год в тесном сотрудничестве с нашими партнерами для поддержки Украины в проведении реформ на благо всех украинцев,
– заявили дипломаты стран G7.
Они также пообещали вскоре более подробно проинформировать о роли "Большой семерки" и ее приоритетах на этот год.
Со своей стороны премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей странице в твиттере отметил, что проведение саммита G7 и Конференции ООН по изменению климата сделает 2021 год чрезвычайно важным для его страны.
Он добавил, что ожидает возможности поздравить друзей и союзников после того, как миру удастся победить COVID-19.
Что известно о сотрудничестве G7 с Украиной:
- В последнее время страны "Большой семерки" активно следят за сложной ситуацией вокруг Конституционного Суда Украины.
- Представители G7 во время встречи с президентом Владимиром Зеленским 19 ноября 2020 года настаивали на честном отборе судей КСУ. Дипломаты уверены, что это обеспечит судебную реформу.
- Глава украинского государства заявил, что реформа судебной системы – это приоритетный вопрос.
- Также послы стран "Большой семерки" 4 ноября встретились с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Они поддержали украинскую власть в стремлении срочно решить сложную ситуацию вокруг Конституционного суда.
Коротко о G7:
- Организация существует с 1976 года. Сейчас в состав G7 входят Великобритания, Канада, США, Япония, Германия, Франция, Италия.
- С 1997 по 2014 год группа работала как G8, то есть "Большая восьмерка". В 2018 году Россию исключили из-за оккупации украинского Крыма и войны на Донбассе.
- Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении пригласить Россию на саммит G7 в качестве наблюдателя.
- Однако палата представителей Конгресса США приняла законопроект о недопущении России к встречам "Большой семерки" (G7). Из-за агрессии со стороны Кремля в отношении других стран, в частности Украины.
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