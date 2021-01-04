Велика Британія у 2021 році очолить групу послів країн "Великої сімки" з підтримки України. Дипломати чекають на початок співпраці з Києвом та обіцяють допомагати з проведенням реформ.

У 2020-му головуючими були Сполучені Штати Америки. Британці подякували колегам за відмінне керівництво. Про це йдеться в заяві групи послів країн G7 у твіттері.

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Вітаємо з Новим роком! Велика Британія, як головуюча у G7, пишається, що цього року очолить групу послів країн "Великої сімки" з підтримки України. Ми з нетерпінням чекаємо на чудовий 2021 рік у тісній співпраці з нашими партнерами для підтримки України в проведенні реформ на благо всіх українців,

– заявили дипломати країн G7.

Вони також пообіцяли незабаром більш детально поінформувати про роль "Великої сімки" та її пріоритети на цей рік.

Зі свого боку прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на своїй сторінці у твіттері зазначив, що проведення саміту G7 і Конференції ООН зі зміни клімату зробить 2021 рік надзвичайно важливим для його країни.

Він додав, що очікує можливості привітати друзів і союзників після того, як світу вдасться перемогти COVID-19.

Що відомо про співпрацю G7 з Україною:

Останнім часом країни "Великої сімки" активно стежать за складною ситуацією навкого Конституційного Суду України.

Представники G7 під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 19 листопада 2020 року наполягали на чесному відборі суддів КСУ. Дипломати впевнені, це забезпечить судову реформу.

Глава української держави заявив, що реформа судової системи – це пріоритетне питання.

Також посли країн "Великої сімки" 4 листопада зустрілися з главою Верховної Ради Дмитром Разумковим. Вони підтримали українську владу в прагненні терміново вирішити складну ситуацію навколо Конституційного суду.

Зверніть увагу! У рамках G7 активно діє Група підтримки України, яка функціонує з 2015 року. На зустрічах учасники обговорюють нагальні питання щодо підтримки Києва та проведення реформ.

Коротко про G7: