По словам главы государства, размер британской поддержки для Украины существенно вырос. Теперь общая сумма составляет 3,5 миллиарда фунтов.

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Помощь – результат переговоров

По словам президента Владимира Зеленского, увеличение Великобританией размера финансовой поддержки Украины является результатом переговоров с Борисом Джонсоном.

По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном, в уходящем году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 миллиардов фунтов,

– заявил президент.

Владимир Зеленский добавил, что средства от Великобритании будут направлены на инвестиции, торговлю и безопасность нашего государства.

Финансовая поддержка Украины: главное

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 декабря международные резервы Украины выросли на 3% и составляют свыше 30 миллиардов долларов;

Этому в частности способствовал транш Международного валютного фонда.

Украина получила от МВФ транш в размере 500 миллионов долларов в рамках программы stand-by для преодоления последствий пандемии коронавируса.

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Текст публикации Владимира Зеленского

Отличные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном. В уходящем году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 миллиардов фунтов.