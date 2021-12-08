По словам главы государства, размер британской поддержки для Украины существенно вырос. Теперь общая сумма составляет 3,5 миллиарда фунтов.
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Помощь – результат переговоров
По словам президента Владимира Зеленского, увеличение Великобританией размера финансовой поддержки Украины является результатом переговоров с Борисом Джонсоном.
По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном, в уходящем году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 миллиардов фунтов,
– заявил президент.
Владимир Зеленский добавил, что средства от Великобритании будут направлены на инвестиции, торговлю и безопасность нашего государства.
Финансовая поддержка Украины: главное
- По данным Нацбанка, по состоянию на 1 декабря международные резервы Украины выросли на 3% и составляют свыше 30 миллиардов долларов;
- Этому в частности способствовал транш Международного валютного фонда.
- Украина получила от МВФ транш в размере 500 миллионов долларов в рамках программы stand-by для преодоления последствий пандемии коронавируса.
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Текст публикации Владимира Зеленского
Отличные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном. В уходящем году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 миллиардов фунтов.