За словами глави держави, розмір британської підтримки для України суттєво зріс. Тепер загальна сума становить 3,5 мільярда фунтів.

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Допомога – результат переговорів

За словами президента Володимира Зеленського, збільшення Великою Британією розміру фінансової підтримки України є результатом переговорів з Борисом Джонсоном.

За підсумками моїх переговорів з Борисом Джонсоном, торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 мільярда фунтів,

– заявив президент.

Володимир Зеленський додав, що кошти від Великої Британії будуть спрямовані на інвестиції, торгівлю та безпеку нашої держави.

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