За словами глави держави, розмір британської підтримки для України суттєво зріс. Тепер загальна сума становить 3,5 мільярда фунтів.
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Допомога – результат переговорів
За словами президента Володимира Зеленського, збільшення Великою Британією розміру фінансової підтримки України є результатом переговорів з Борисом Джонсоном.
За підсумками моїх переговорів з Борисом Джонсоном, торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 мільярда фунтів,
– заявив президент.
Володимир Зеленський додав, що кошти від Великої Британії будуть спрямовані на інвестиції, торгівлю та безпеку нашої держави.
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