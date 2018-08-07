Великобритания и Норвегия объединятся для противодействия российской угрозе на море

Великобритания и Норвегия совместно будут противодействовать российской угрозе на море, используя инфраструктуру для новых самолетов базовой патрульной авиации.

Существенное оживление активности российских подводных лодок означает, что военно-морские силы НАТО находятся в особой опасности в Северной Атлантике и Балтийском море, сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании.

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В 2019 году в Великобританию будет доставлен первый из 9-ти патрульных самолетов Boeing P-8 Poseidon. Норвегия закупает 5 таких самолетов, что демонстрирует "меняющуюся ситуацию с безопасностью" в Северной Атлантике, согласно заявлению, которое совместно подписали Великобритания, Норвегия и США. Британские самолеты будут размещены на базе Королевских ВВС Лоссимут в Шотландии, в то же время оперативная и логистическая поддержка будет распространяться и на норвежские самолеты, отмечает издание.

Великобритания совместно с Норвегией изучит способы, с помощью которых мы вместе сможем использовать возможности базовых патрульных самолетов P-8A по морской разведке и ведению противолодочной войны в целях укрепления безопасности в Северной Атлантике, а следовательно, укрепления безопасности НАТО,

– отметил неназванный официальный представитель Министерства обороны Великобритании, которого цитирует газета.