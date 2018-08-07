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Великобританія та Норвегія об'єднаються для протидії російській загрозі на морі

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Британія та Норвегія вистежуватимуть російські субмарини за допомогою літаків Boeing P-8 Poseidon
Британія та Норвегія вистежуватимуть російські субмарини за допомогою літаків Boeing P-8 Poseidon / businessinsider

Великобританія та Норвегія спільно протидіятимуть російській загрозі на морі, використовуючи інфраструктуру для нових літаків базової патрульної авіації.

Істотне пожвавлення активності російських підводних човнів означає, що військово-морські сили НАТО перебувають в особливій небезпеці в Північній Атлантиці та Балтійському морі, повідомляє The Telegraph із посиланням на заяву Міністерства оборони Великобританії.

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У 2019 році до Великобританії буде доставлений перший із 9-ти патрульних літаків Boeing P-8 Poseidon. Норвегія закуповує 5 таких літаків, що демонструє "мінливу ситуацію з безпекою" в Північній Атлантиці, згідно із заявою, яку спільно підписали Великобританія, Норвегія та США. Британські літаки будуть розміщені на базі Королівських ВПС Лоссімут в Шотландії, водночас оперативна і логістична підтримка буде поширюватися і на норвезькі літаки, зауважує видання.

Великобританія спільно з Норвегією вивчить способи, за допомогою яких ми разом зможемо використати можливості базових патрульних літаків P-8A щодо морської розвідки і ведення протичовнової війни в цілях зміцнення безпеки в Північній Атлантиці, а отже, зміцнення безпеки НАТО,
– зазначив неназваний офіційний представник Міністерства оборони Великобританії, якого цитує газета.

Теги: Новини політики Великобританія Новини Росії Норвегія авіація Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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