Великобританія та Норвегія об'єднаються для протидії російській загрозі на морі

Великобританія та Норвегія спільно протидіятимуть російській загрозі на морі, використовуючи інфраструктуру для нових літаків базової патрульної авіації.

Істотне пожвавлення активності російських підводних човнів означає, що військово-морські сили НАТО перебувають в особливій небезпеці в Північній Атлантиці та Балтійському морі, повідомляє The Telegraph із посиланням на заяву Міністерства оборони Великобританії.

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У 2019 році до Великобританії буде доставлений перший із 9-ти патрульних літаків Boeing P-8 Poseidon. Норвегія закуповує 5 таких літаків, що демонструє "мінливу ситуацію з безпекою" в Північній Атлантиці, згідно із заявою, яку спільно підписали Великобританія, Норвегія та США. Британські літаки будуть розміщені на базі Королівських ВПС Лоссімут в Шотландії, водночас оперативна і логістична підтримка буде поширюватися і на норвезькі літаки, зауважує видання.

Великобританія спільно з Норвегією вивчить способи, за допомогою яких ми разом зможемо використати можливості базових патрульних літаків P-8A щодо морської розвідки і ведення протичовнової війни в цілях зміцнення безпеки в Північній Атлантиці, а отже, зміцнення безпеки НАТО,

– зазначив неназваний офіційний представник Міністерства оборони Великобританії, якого цитує газета.