Великобритания вступилась за украинских политзаключенных
Состояние трех украинских политзаключенных, продолжающих голодовку – Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку – вызвал обеспокоенность в Великобритании.
Об этом сообщил государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан, сообщает Интерфакс.
"Мы по-прежнему обеспокоены состоянием Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку, которые голодают с требованием освобождения украинских политических заключенных", – сказал Дункан.
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Он отметил, что тюремное заключение Сенцова, Балуха, Куку и многих других украинцев является политически мотивированным. Также министр призвал российские власти немедленно освободить политзаключенных.
Также в Великобритании отметили, что украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой отказали в доступе к политзаключенным в России.
Печально, что российские власти продолжают отказывать в доступе международным мониторинговым организациям в места лишения свободы, даже если здоровье этих заключенных ухудшается,
– добавил министр.