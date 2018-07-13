Великобритания вступилась за украинских политзаключенных

Состояние трех украинских политзаключенных, продолжающих голодовку – Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку – вызвал обеспокоенность в Великобритании.

Об этом сообщил государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан, сообщает Интерфакс.

"Мы по-прежнему обеспокоены состоянием Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку, которые голодают с требованием освобождения украинских политических заключенных", – сказал Дункан.

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Он отметил, что тюремное заключение Сенцова, Балуха, Куку и многих других украинцев является политически мотивированным. Также министр призвал российские власти немедленно освободить политзаключенных.

Также в Великобритании отметили, что украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой отказали в доступе к политзаключенным в России.

Печально, что российские власти продолжают отказывать в доступе международным мониторинговым организациям в места лишения свободы, даже если здоровье этих заключенных ухудшается,

– добавил министр.