Великобританія заступилася за українських політв’язнів

Стан трьох українських політв'язнів, які продовжують голодування, – Олега Сенцова, Володимира Балуха і Еміра-Усеіна Куку – викликав стурбування у Великобританії.

Про це сповістив державний міністр Великої Британії у справах Європи і Америки Алан Дункан, повідомляє Інтерфакс.

"Ми як і раніше стурбовані станом Олега Сенцова, Володимира Балуха і Еміра-Усеіна Куку, які голодують з вимогою звільнення українських політичних в'язнів", – сказав Дункан.

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Він наголосив, що тюремне ув'язнення Сенцова, Балуха, Куку та багатьох інших українців є політично мотивованим. Також міністр закликав російську владу негайно звільнити політв'язнів.

Також у Великобританії наголосили, що українському омбудсмену Людмилі Денисовій відмовили в доступі до політв'язнів в Росії.

Сумно, що російська влада продовжує відмовляти в доступі міжнародним моніторинговим організаціям в місця позбавлення волі, навіть якщо здоров'я цих в'язнів погіршується,

– додав міністр.