В Великобритании паника – в супермаркетах смели продукты: фото
В Великобритании из-за нового штамма коронавируса решили ужесточить карантинные ограничения. На фоне нового локдауна британцы в панике сметали продукты в супермаркетах, пока там не остались пустые полки.
Кроме нового штамма, усугубил положение еще и тот факт, что ужесточение карантинных ограничений приходится на рождественские праздники. Об этом пишет издание Express.
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Также проблем добавило и то, что другие страны решили закрыться от Великобритании. Например, из-за остановки сообщения с Францией Британия осталась без свежих фруктов и овощей.
Но этим все не ограничилось. В последние выходные на 48 часов запретили ездить между различными регионами Великобритании, из-за чего в графстве Кент застряли грузовики с продуктами.
В то же время крупные сети супермаркетов призывают людей не паниковать, уверяя, что их запасов хватит на Рождество для всех.
В Британии в панике сгребают продукты из супермаркетов: смотрите фото
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