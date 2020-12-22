В Великобритании из-за нового штамма коронавируса решили ужесточить карантинные ограничения. На фоне нового локдауна британцы в панике сметали продукты в супермаркетах, пока там не остались пустые полки.

Кроме нового штамма, усугубил положение еще и тот факт, что ужесточение карантинных ограничений приходится на рождественские праздники. Об этом пишет издание Express.

Интересно Новый штамм коронавируса из Британии: Минздрав Украины предоставил новые рекомендации

Также проблем добавило и то, что другие страны решили закрыться от Великобритании. Например, из-за остановки сообщения с Францией Британия осталась без свежих фруктов и овощей.

Но этим все не ограничилось. В последние выходные на 48 часов запретили ездить между различными регионами Великобритании, из-за чего в графстве Кент застряли грузовики с продуктами.

В то же время крупные сети супермаркетов призывают людей не паниковать, уверяя, что их запасов хватит на Рождество для всех.

В Британии в панике сгребают продукты из супермаркетов: смотрите фото