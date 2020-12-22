У Великій Британії паніка – у супермаркетах "позгрібали" продукти: фото
У Великій Британії через новий штам коронавірусу вирішили посилити карантинні обмеження. На тлі нового локдауну британці в паніці змітали продукти в супермаркетах, поки там не залишилися порожні полички.
Крім нового штаму, проблем додав ще й той факт, що посилення карантинних обмежень припадає на різдвяні свята. Про це пише видання Express.
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Також проблем додало й те, що інші країни вирішили закритися від Великої Британії. Наприклад, через зупинку сполучення з Францією Британія залишилася без свіжих фруктів й овочів.
Та й цим все не обмежилося. В останні вихідні на 48 годин заборонили їздити між різними регіонами Великої Британії, через що в графстві Кент застрягли вантажівки з продуктами.
Водночас великі мережі супермаркетів закликають людей не кидатися в паніку, запевняючи, що їхніх запасів вистачить на Різдво для всіх.
У Британії в паніці згрібають продукти з супермаркетів: дивіться фото
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