У Великій Британії через новий штам коронавірусу вирішили посилити карантинні обмеження. На тлі нового локдауну британці в паніці змітали продукти в супермаркетах, поки там не залишилися порожні полички.

Крім нового штаму, проблем додав ще й той факт, що посилення карантинних обмежень припадає на різдвяні свята. Про це пише видання Express.

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Також проблем додало й те, що інші країни вирішили закритися від Великої Британії. Наприклад, через зупинку сполучення з Францією Британія залишилася без свіжих фруктів й овочів.

Та й цим все не обмежилося. В останні вихідні на 48 годин заборонили їздити між різними регіонами Великої Британії, через що в графстві Кент застрягли вантажівки з продуктами.

Водночас великі мережі супермаркетів закликають людей не кидатися в паніку, запевняючи, що їхніх запасів вистачить на Різдво для всіх.

У Британії в паніці згрібають продукти з супермаркетів: дивіться фото