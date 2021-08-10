Недавно журналисты DW рассказали историю о пути похищенных в Германии велосипедов в Украину. Например, велосипед одной из немок журналисты нашли в украинском Днепре. Мы разбирались, как гражданам Украины не стать соучастниками преступления и защитить свое транспортное средство от кражи.

Цены Где в Киеве можно арендовать самокаты и велосипеды

Доверяй, но проверяй!

Антону Вакуленко, основателю социальной веломастерской "Помаранчевий ровер", регулярно предлагают приобрести или отремонтировать похищенные велосипеды.

Однажды человек на ремонт приносил велик, взятый в Киеве на прокат. Мы полицию вызвали тогда. Поэтому я уже взял себе за правило не покупать велосипеды,

– рассказывает он.

Вакуленко советует украинцам проверять информацию о подержанных велосипедах у администрации интернет-магазинов или в специальных онлайн-базах.

"По телефону продавца вы узнаете, действительно ли такой товар покупали в этом магазине, а также когда осуществлялась покупка", – добавляет мужчина.

Тайный покупатель

В рамках эксперимента мы зарегистрировались на одной из крупнейших в Украине платформ онлайн-объявлений OLX. Выбрали самое первое объявление. Парень Юрий продает за 15 тыс. грн электровелосипед Himo z16.

Юрий описал нам товар. Смотрите видео:

Он сейчас проживает в Виннице, но может отправить посылку в другие регионы из отделения "Новой почты". Главное – оплатить 1 тыс. грн предоплаты.



Юрий продает велосипед, потому что он передумал им пользоваться / Скриншот 24 канала

Парень приобрел транспортное средство еще в мае этого года, однако передумал пользоваться велосипедом. Потому и продает. Звоним. Во время разговора просим записать видео с велосипедом, а также предоставить чек и гарантию на него. Юрий соглашается.

На всякий случай звоним в "Цитрус", чтобы проверить, действительно ли парень покупал там велосипед в мае. Для подтверждения информации диктуем номер телефона Юрия сотрудникам службы поддержки магазина. Уже через мгновение нас уверяют: "месяц назад в "Цитрусе" приобрели такой велосипед. В течение года на него еще действует гарантия".

Видеозапись, чек и гарантийный талон Юрий прислал в тот же день. А чуть позже даже предложил нам скидку размером в 500 грн.

Велосипед проехал только 100 километров. Он в принципе совсем новый. Немного коцнули лишь и есть несколько царапин. Руль девственный, –

объясняет парень в видео.

В предоставленной накладной говорится, что Юрий приобрел велосипед за 18 999 грн в кредит. Заемщик-ОАО "Альфа Банк". Всю необходимую информацию получили. Вердикт: велосипед не похищен.



Видеозапись, чек и гарантийный талон Юрий прислал в тот же день / Фото 24 канала

Мы продолжили поиски на платформе онлайн-объявлений. Наше внимание привлекло объявление с заголовком: "Срочно! Новый велосипед из Германии, горный алюминиевый подростковый".

Парень по имени Вадим готов продать велосипед за 3 750 грн. Однако эта цена актуальна только до 9 августа. Транспортное средство за дополнительную плату могут отправить из Тернополя в другую область.



Вадим не разглашает, где именно и у кого он приобрел велосипед / Скриншот 24 канала

Звоним. Просим предоставить любые документы на велосипед. Вадим удивляется: "Откуда у меня эти документы? Я просто импортирую велики из Германии".

В объявлении парня не указано точное название модели велосипеда. Он также не разглашает, где именно и у кого приобрел его. Мы не можем утверждать, что этот велосипед похищен, но полученные данные указывают именно на это. Всю информацию относительно Владимира мы передали сотрудникам Нацполиции Украины.

Буква закона В службе поддержки магазина не имеют права разглашать конфиденциальную информацию относительно покупателей посторонним лицам, уверена Инна Стретович, адвокат и глава ОО "Ассоциация защиты прав потребителей+". По ее словам, сотрудники “Цитруса” нарушили Закон Украины “О защите персональных данных”, когда подтвердили нам информацию о приобретении велосипеда Юрием. Эксперт призывает, если можно, не делиться с сотрудниками магазинов дополнительной информацией, в частности номером телефона.

Главные признаки похищенных велосипедов:

отсутствие одной из деталей. Например, зарядки, бортового компьютера или аккумулятора;

отсутствие документов;

слишком низкая цена для модели по сравнению с аналогами, которые продают на рынке;

некоторые модели велосипедов оснащены защитным замком. Его воры обычно спиливают. Поэтому лучше проверять все детали и характеристики модели на официальном сайте.

Член Ассоциации велосипедистов Киева Антон Вакуленко также не советует покупать велосипеды в других странах.

Подумайте, легко ли вам будет обращаться к дилеру в Германии или Венгрии относительно гарантийных обязательств. На ремонт придется выделять отдельные средства. То есть это минимизирует гипотетическую возможную скидку, – подчеркивает он.

Как защитить велосипед от кражи

приобрести GPS-трекер. Он защитит транспортное средство от угона, а также поможет контролировать его местоположение;

приобрести защитный замок. Лучше выбирать замки из закаленной стали, так он будет прочнее аналогов из других сплавов;

приобрести датчик сигнализации. Он уменьшает риск, что люди тронут велосипед.

Покупка краденого – это участие в преступлении. Чем тогда отличается такая покупка от того, чтобы снять сапоги с мертвого человека. Каждый решает, какой у него уровень морали и ценностей. По моему мнению, это абсолютно неприемлемо,

– заключает основатель социальной веломастерской "Помаранчевий ровер".

Что говорят таможенники и полиция

В 2020 году зарегистрировали 17 нарушений таможенных правил в отношении велосипедов или запчастей, говорят DW в Гостаможслужбе. В 2019 году их было семь. 24 канал попросил таможенников объяснить, как на границе проверяют велосипеды. Однако нам ответили, что такое обращение "рассматривается и решается в срок не более одного месяца со дня их поступления". Те же, "которые не нуждаются в дополнительном изучении, – безотлагательно, но не позднее пятнадцати дней со дня их получения".

В Нацполиции не считают импорт похищенных велосипедов в Украину большой проблемой. В Департаменте уголовного розыска нам сообщили, что "обособленный сбор, обобщение запрашиваемых данных и формирование на их основании статистических сведений в Национальной полиции не осуществляется".

Согласно ст. 10 Криминального кодекса Украины, если украинец украл велосипед на территории ЕС, то украинские правоохранители могут перенять уголовное производство, в котором судебные органы другой страны не приняли приговор.