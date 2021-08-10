Нещодавно журналісти DW розповіли історію про шлях викрадених в Німеччині велосипедів до України. Наприклад, велосипед одної з німкень медійники знайшли в українському Дніпрі. Ми розбиралися, як громадянам України не стати співумисниками злочину та захистити свій транспортний засіб від крадіжки.

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Довіряй, але перевіряй!

Антону Вакуленку, засновнику соціальної веломайстерні "Помаранчевий ровер", регулярно пропонують придбати або відремонтувати викрадені велосипеди.

Одного разу людина на ремонт приносила вєлік, взятий у Києві на прокат. Ми поліцію викликали тоді. Тому я вже взяв собі за правило не купувати велосипеди,

– розповідає він.

Вакуленко радить українцям перевіряти інформацію стосовно вживаних велосипедів в адміністрації інтернет-магазинів або у спеціальних онлайн-базах.

"За номером телефону продавця ви дізнаєтеся, чи дійсно такий товар купували в цьому магазині, а також коли здійснювалася покупка", – додає чоловік.

Таємний покупець

У рамках експерименту ми зареєструвалися на одній з найбільших в Україні платформ онлайн-оголошень OLX. Обрали найпершу об’яву. Хлопець Юрій продає за 15 тис. грн електровелосипед Himo z16.

Юрій описав нам товар. Дивіться відео:

Він зараз проживає у Вінниці, але може надіслати посилку в інші регіони з відділення "Нової пошти". Головне – сплатити 1 тис. грн передоплати.

Юрій продає велосипед, бо він передумав ним користуватися / Скриншот 24 каналу

Хлопець придбав транспортний засіб ще у травні цього року, проте передумав користуватися велосипедом. Тому й продає. Телефонуємо. Під час розмови просимо записати відео з велосипедом, а також надати чек та гарантію на нього. Юрій погоджується.

На всяк випадок телефонуємо у "Цитрус", щоб перевірити, чи дійсно хлопець купував там велосипед у травні. Для підтвердження інформації диктуємо номер телефону Юрія співробітникам служби підтримки магазину. Вже за мить наc запевняють: "Місяць тому в "Цитрусі" придбали такий велосипед. Протягом року на нього ще діє гарантія".

Відеозапис, чек та гарантійний талон Юрій надіслав у той же день. А трохи згодом навіть запропонував нам знижку розміром в 500 грн.

Велосипед проїхав тільки 100 кілометрів. Він в принципі зовсім новий. Трохи коцнули лише і є декілька подряпин. Руль незайманий, –

пояснює хлопець у відео.

У наданій накладній йдеться, що Юрій придбав велосипед за 18 999 грн у кредит. Позичальник — ВАТ "Альфа Банк". Всю необхідну інформацію отримали. Вердикт: велосипед не викрадений.

Відеозапис, чек та гарантійний талон Юрій надіслав у той же день / Фото 24 каналу

Ми продовжили пошуки на платформі онлайн-об’яв. Нашу увагу привернуло оголошення з заголовком: "Терміново! Новий велосипед з Німеччини, горний алюмінієвий підлітковий".

Хлопець на ім’я Вадим готовий продати велосипед за 3 750 грн. Однак ця ціна актуальна тільки до 9 серпня. Транспортний засіб за додаткову плату можуть відправити з Тернополя до іншої області.

Вадим не розголошує, де саме та в кого він придбав велосипед / Скриншот 24 каналу

Телефонуємо. Просимо надати будь-які документи на велосипед. Вадим дивується: "Звідки в мене ці документи? Я просто імпортую вєліки з Німеччини".

В оголошенні хлопця не зазначена точна назва моделі велосипеда. Він також не розголошує, де саме та в кого придбав його. Ми не можемо стверджувати, що цей велосипед викрадений, але отримані дані вказують саме на це. Всю інформацію стосовно Володимира ми передали співробітникам Нацполіції України.

Буква закону У службі підтримки магазину не мають права розголошувати конфіденційну інформацію стосовно покупців стороннім особам, впевнена Інна Стретович, адвокатеса та очільниця ГО "Асоціація захисту прав споживачів+". За її словами, співробітники “Цитруса” порушили Закон України “Про захист персональних даних”, коли підтвердили нам інформацію щодо придбання велосипеда Юрієм. Експертка закликає, якщо можна, не ділитися зі співробітниками магазинів додатковою інформацією, зокрема номером телефону.

Головні ознаки викрадених велосипедів:

відсутність однієї з деталей. Наприклад, зарядки, бортового комп'ютера чи акумулятора;

відсутність документів;

занадто низька ціна для моделі у порівнянні з аналогами, які продають на ринку;

деякі моделі велосипедів оснащені захисним замком. Його злодії зазвичай спилюють. Тому краще перевіряти всі деталі та характеристики моделі на офіційному сайті.

Член Асоціації велосипедистів Києва Антон Вакуленко також не радить купувати велосипеди в інших країнах.

Подумайте, чи легко вам буде звертатися до дилера в Німеччині чи Угорщині стосовно гарантійних зобов’язань. На ремонт доведеться виділяти окремі кошти. Тобто це мінімізує гіпотетичну можливу знижку, – підкреслює він.

Як захистити велосипед від крадіжки

придбати GPS-трекер. Він захистить транспортний засіб від викрадення, а також допоможе контролювати його місцеположення;

придбати захисний замок. Краще обирати замки з загартованої сталі, оскільки він буде міцніший за аналоги з інших сплавів;

придбати датчик сигналізації. Він зменшує ризик, що люди чіпатимуть велосипед.

Купівля краденого – це участь у злочині. Чим тоді відрізняється така покупка від того, щоб зняти чоботи з мертвої людини. Кожен вирішує, який в нього рівень моралі і цінностей. На мою думку, це абсолютно неприйнятно,

– підсумовує засновник соціальної веломайстерні "Помаранчевий ровер".

Що кажуть митники й поліція

У 2020 році зареєстрували 17 порушень митних правил щодо велосипедів або запчастин, кажуть DW у Держмитслужбі. У 2019 році їх було сім. 24 канал попросив митників пояснити, як на кордоні перевіряють велосипеди. Однак нам відповіли, що таке звернення "розглядається і вирішується у термін не більше одного місяця від дня їх надходження". Ті ж, "які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання".

В Нацполіції не вважають імпорт викрадених велосипедів до України великою проблемою. У Департаменті карного розшуку нам повідомили, що "відокремлений збір, узагальнення запитуваних даних та формування на їх підставі статистичних відомостей у Національній поліції не здійснюється".

Згідно зі ст. 10 Кримінального кодексу України, якщо українець вкрав велосипед на території ЄС, то українські правоохоронці можуть перейняти кримінальне провадження, в якому судові органи іншої країни не ухвалили вирок.