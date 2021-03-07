"Курца в отставку": в Вене люди вышли на массовые антикарантинные протесты – видео
В Вене в субботу, 6 марта, тысячи людей вышли на антикарантинные протесты. В частности, люди требовали отставки канцлера Австрии Себастьяна Курца.
Источник:Укринформ
По разным данным, на улицы вышли от 10 до 15 тысяч протестующих. Некоторые участники акции принципиально сняли защитные маски.
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Одним из лозунгов протестов стали слова "Курца – в отставку". Люди не согласны с карантинными мерами, которые правительство ввело для улучшения ситуации с пандемией коронавируса.
Кроме того, протестующие возмущались из-за принудительной вакцинации.
В парке Пратер перед митингующими выступил лидер правопопулистской "Австрийской партии свободы" Герберт Кикла.
За порядком на улицах Вены следили примерно 1,5 тысячи полицейских. В частности, город патрулировали полицейские вертолеты.
Правоохранители не пытались сорвать акцию. Только заблокировали движение колонны митингующих на Рингштрассе. Протестующие прорвали оцепление и двинулись дальше.
Протесты в Вене: смотрите видео
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- Канцлер Австрии Курц заявил, что в стране могут вакцинировать население российским препаратом "Спутник V". Однако только при условии, что его признает ЕС.
- Между тем австрийцы активно протестуют против карантина. Во время митингов они не носят масок и не придерживаются эпидемиологических правил.
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