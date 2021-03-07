В Вене в субботу, 6 марта, тысячи людей вышли на антикарантинные протесты. В частности, люди требовали отставки канцлера Австрии Себастьяна Курца.

По разным данным, на улицы вышли от 10 до 15 тысяч протестующих. Некоторые участники акции принципиально сняли защитные маски.

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Одним из лозунгов протестов стали слова "Курца – в отставку". Люди не согласны с карантинными мерами, которые правительство ввело для улучшения ситуации с пандемией коронавируса.

Кроме того, протестующие возмущались из-за принудительной вакцинации.

В парке Пратер перед митингующими выступил лидер правопопулистской "Австрийской партии свободы" Герберт Кикла.

За порядком на улицах Вены следили примерно 1,5 тысячи полицейских. В частности, город патрулировали полицейские вертолеты.

Правоохранители не пытались сорвать акцию. Только заблокировали движение колонны митингующих на Рингштрассе. Протестующие прорвали оцепление и двинулись дальше.

Протесты в Вене: смотрите видео

Protests against mandatory vaccinations, in Vienna. pic.twitter.com/NLVtxc70CQ — Ezra Levant (@ezralevant) March 6, 2021

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