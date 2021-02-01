В австрийской Вене 31 января 2021 года прошли массовые акции протеста против новых карантинных ограничений, которые ввело правительство страны. На улицы столицы вышли около 10 тысяч граждан.

Источник: DW

Утверждается, что людей на митинг вывели представители правых партий. Многие демонстранты принципиально не надевали масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Читайте также Пандемия COVID-19 Израиль существенно увеличил штрафы за нарушение карантина

Полиция не разрешила проводить демонстрации

Правоохранительные органы не дали разрешения протестующим проводить демонстрации. Ведь в Вене действует локдаун, которым запрещается выходить из дома и проводить массовые собрания. Однако людей это вовсе не остановило, они вышли на проезжую часть улицы Рингштрассе, которая опоясывает центральный район города.

Когда люди собрались в колонну из нескольких тысяч человек и хотели отправиться к австрийскому парламенту – полиция начала проводить задержания. Среди протестующих были и те, кто устраивал стычки с правоохранителями.

Граждан на акцию протеста вывели праворадикальные политсилы

Акцию протеста 31 января организовала праворадикальная Австрийская партия свободы. Ее представители считают, что жесткие карантинные ограничения являются частью "Коронавирусного безумия".

Политсила регулярно публикует противоречивые заявления о COVID-19, в частности вакцинации от инфекции.

Обратите внимание! В Австрии действует локдаун, в стране закрыты школы, тренажерные залы, культурные учреждения, а также большинство магазинов. Сначала строгий карантин планировался до 17 января, однако впоследствии был продлен до 8 февраля.

Коронавирус в Австрии: основное