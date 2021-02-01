У австрійському Відні 31 січня 2021 року пройшли масові акції протесту проти нових карантинних обмежень, які запровадив уряд країни. На вулиці столиці вийшли близько 10 тисяч громадян.

Джерело: DW

Стверджується, що людей на мітинг вивели представники правих партій. Багато демонстрантів принципово не одягали масок та не дотримувались соціальної дистанції.

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Поліція не дозволила проводити демонстрації

Правоохоронні органи не дали дозволи протестувальникам проводити демонстрації. Адже у Відні діє локдаун, яким забороняється виходити з дому та проводити масові зібрання. Однак людей це зовсім не зупинило, вони вийшли на проїжджу частину вулиці Рінгштрасе, яка оперізує центральний район міста.

Коли люди зібралися в колону з кількох тисяч осіб та хотіли вирушити до австрійського парламенту – поліція почала проводити затримання. Серед протестувальників були й ті, хто влаштовував сутички з правоохоронцями.

Громадян на акцію протесту вивели праворадикальні політсили

Акцію протесту 31 січня організувала праворадикальна Австрійська партія свободи. Її представники вважають, що жорсткі карантинні обмеження є частиною "коронавірусного божевілля".

Політсила регулярно публікує суперечливі заяви щодо COVID-19, зокрема вакцинацію від інфекції.

Зверніть увагу! В Австрії діє локдаун, у країні закриті школи, тренажерні зали, культурні установи, а також більшість магазинів. Спочатку суворий карантин планувався до 17 січня, однак згодом був продовжений до 8 лютого.

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