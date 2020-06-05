В Вене недавно родилась одна из самых маленьких обезьянок в мире – игрунка карликовая. Обезьяна считается гордостью местного зоопарка.

Обезьянка весом 15 граммов и ростом всего 5 сантиметров, пишет YahooLife.

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► Что известно об игрунке карликовой

Игрунка карликовая – это небольшой вид обезьян Нового света родом из тропических лесов Амазонки в Южной Америке, где их выживание находится под угрозой. Приматы питаются камедью, которую они слизывают с коры, а также насекомыми и фруктами.

► Таким обезьянам сложнее всего в дикой природе

По словам работника зоопарка, у них высокая рождаемость таких обезьянок. Однако, в дикой природе из-за уничтожения тропических лесов им становится все труднее выживать.

У нас фантастическая ситуация – у нас регулярно рождаются новые детеныши обезьяны. Но в дикой природе ситуация несколько иная. Из-за уничтожения тропических лесов обезьянки теряют необходимую для них пищу. Из-за этого им трудно выжить,

– рассказал работник зоопарка Фредди Майер.



В Вене родилось одно из самых маленьких обезьянки в мире / Скриншот



Так выглядит игрунка карликовая / Скриншот

Смотрите видео: в венском зоопарке родилась игрунка карликовая