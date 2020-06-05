У Відні нещодавно народилося одне з найменших мавпенят у світі – ігрунка карликова. Мавпа вважається гордістю місцевого зоопарку.

Мавпеня – вагою у 15 грамів та ростом всього в 5 сантиметрів, пише YahooLife.

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► Що відомо про ігрунку карликову

Ігрунка карликова - це невеличкий вид мавп Нового світу родом з тропічних лісів Амазонки в Південній Америці, де їх виживання знаходиться під загрозою. Примати харчуються камеддю, яку вони злизують з кори, а також комахами та фруктами.

► Таким мавпам сатє складно у дикій природі

За словами працівника зоопарку, у них висока народжуваність таких мавпочок. Натомість, у дикій природі через знищення тропічних лісів їм стає дедалі важче виживати.

У нас фантастична ситуація – у нас регулярно народжуються нові мавпенята. Але в дикій природі ситуація дещо інша. Через знищення тропічних лісів мавпочки втрачають необхідну для них їжу. Через це їм важко вижити,

– розповів працівник зоопарку Фреді Майєр.



У Відні народилося одне з найменших мавпенят у світі / Скриншот



Так виглядає ігрунка карликова / Скриншот

Дивіться відео: у віденському зоопарку народилася ігрунка карликова