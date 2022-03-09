Гуманитарный центр прибытия для украинцев в Вене был создан в Центре спорта и развлечений. В него можно попасть в любое время круглосуточно.
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Как работает пункт помощи
Центр работает по адресу Леопольдштадт (Sport&Fun-Halle), Engerthstrasse 267-269, 1020. До него можно добраться общественным транспортом (метро, автобус, трамвай) или автомобилем.
Украинцы могут пользоваться всем общественным транспортом Вены бесплатно и без билета,
– сообщили в Киевской городской облгосадминистрации.
В гуманитарном центре прибытия есть следующие услуги:
- первая медицинская помощь;
- поиск временного жилья;
- медицинская и психосоциальная помощь;
- питание и напитки;
- информация об ориентации в Вене;
- тестирование на коронавирус.
Еще один центр
Также в Вене работает регистрационный и консультационный центр. Воспользоваться его услугами можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Однако новым посетителям следует обращаться до 16:00. Пункт помощи размещается по адресу Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220.
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