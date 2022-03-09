Гуманітарний центр прибуття для українців у Відні створили у Центрі спорту та розваг. До нього можна потрапити будь-коли цілодобово.
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Як працює пункт допомоги
Центр працює за адресою Леопольдштадт (Sport & Fun-Halle), Engerthstrasse 267-269, 1020. До нього можна дістатися громадським транспортом (метро, автобус, трамвай) або автомобілем.
Українці можуть користуватися всім громадським транспортом Відня безплатно та без квитка,
– повідомили у Київській міській облдержадміністрації.
У гуманітарному центрі прибуття є такі послуги:
- перша медична допомога;
- пошук тимчасового житла;
- медична та психосоціальна допомога;
- харчування та напої;
- інформація про орієнтацію у Відні;
- тестування на коронавірус.
Ще один центр
Також у Відні функціонує реєстраційний та консультаційний центр. Скористатися його послугами можна з понеділка до п'ятниці з 8:00 до 18:00. Однак новим відвідувачам слід звертатися до 16:00. Пункт допомоги розташовується за адресою Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220.
Дізнатися детальну інформацію щодо житла, роботи, в'їзду і транспорту, освіти дітей, права на проживання у Відні можна за посиланням.
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