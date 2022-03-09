Гуманітарний центр прибуття для українців у Відні створили у Центрі спорту та розваг. До нього можна потрапити будь-коли цілодобово.

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Як працює пункт допомоги

Центр працює за адресою Леопольдштадт (Sport & Fun-Halle), Engerthstrasse 267-269, 1020. До нього можна дістатися громадським транспортом (метро, автобус, трамвай) або автомобілем.

Українці можуть користуватися всім громадським транспортом Відня безплатно та без квитка,

– повідомили у Київській міській облдержадміністрації.

У гуманітарному центрі прибуття є такі послуги:

перша медична допомога;

пошук тимчасового житла;

медична та психосоціальна допомога;

харчування та напої;

інформація про орієнтацію у Відні;

тестування на коронавірус.

Ще один центр

Також у Відні функціонує реєстраційний та консультаційний центр. Скористатися його послугами можна з понеділка до п'ятниці з 8:00 до 18:00. Однак новим відвідувачам слід звертатися до 16:00. Пункт допомоги розташовується за адресою Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220.

Дізнатися детальну інформацію щодо житла, роботи, в'їзду і транспорту, освіти дітей, права на проживання у Відні можна за посиланням.

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