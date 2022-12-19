Отец задержанного – бывший сотрудник генштаба России, ранее работавший дипломатом в Германии и Австрии. Теперь подозреваемому грозит лишение свободы.

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По предварительной информации, подозреваемый передавал российским властям сведения о настроях в Австрии, общей социальной ситуации, внешней политике и ситуации с безопасностью в стране. С 2018 по начало 2022 года он совершил 65 поездок, в том числе в Россию, Беларусь, Турцию и Грузию. В последний раз в Москву он прилетел накануне полномасштабного российского вторжения в Украину.

Подозреваемый, получавший небольшую социальную помощь в Австрии, каким-то образом смог приобрести несколько объектов недвижимости в Вене, России и Греции.

В конце марта 2022 года австрийские правоохранительные органы провели обыск в квартире подозреваемого, в результате которого обнаружили прибор для отслеживания подслушивающих устройств, скрытые видеокамеры и защитный костюм. Кроме того, правоохранители изъяли несколько телефонов, ноутбуков и планшетов, на которых хранилось около 10 миллионов файлов.

Кстати, подозреваемый до сих пор остается на свободе. Сейчас он ожидает заседания суда, где ему будут предъявлены обвинения.

Напомним, в Одессе задержали два агента главного управления генштаба вооруженных сил России. Ими оказались супруги.

Предатели собирали разведданные места возможной дислокации и перемещения подразделений противовоздушной обороны ВСУ на территории Одесской области. В конце концов, СБУ задержала обоих шпионов при попытке передачи закрытых сведений в Россию.