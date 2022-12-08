Предатели собирали разведданные про места возможной дислокации и перемещения подразделений противовоздушной обороны ВСУ на территории Одесской области. В результате СБУ задержала обоих шпионов при попытке передачи закрытых сведений в Россию.

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Что известно о задержании супругов-предателей

Мужчина родился в Одессе, но позже служил в российской армии и участвовал в боевых действиях на территории Чечни, а его жена – гражданка России. Они были заранее отправлены в Украину еще в 2018 году и получили вид на жительство. Таким образом, российская военная разведка планировала создать на Юге Украины собственный агентурный аппарат.

До полномасштабного вторжения семья агентов собирала данные об общественно-политической обстановке в регионе и расширяла круг своих знакомств, готовясь к выполнению основных задач. А уже после 24 февраля пытались выявить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов Crotale и расположение полевых артиллерийских складов с боеприпасами к ЗРК.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для осуществления воздушных ударов ракетами класса "Калибр" или "Кинжал" по украинским военным объектам. Злоумышленники начали активный сбор информации о подразделениях ВСУ на Херсонском направлении.

Собранные сведения агенты отправляли "связному" – жителю Севастополя, который негласно сотрудничает с ГРУ, а для "прикрытия" использует должность руководителя благотворительного фонда. Он передавал информацию своему куратору – кадровому сотруднику военной разведки России.

Во время обысков по месту жительства агентов правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами скрытой переписки с агрессором.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по статье о шпионаже. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ задержала предателей / фото Служба безопасности Украины

Напомним, накануне во время контрдиверсионных мер в Одессе СБУ задержала агента спецслужб. Он собирал важные разведданные на территории города.