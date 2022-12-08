Зрадники збирали розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ на території Одеської області. Зрештою СБУ затримала обох шпигунів під час спроби передачі закритих відомостей до Росії.

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Що відомо про затримання подружжя-зрадників

Чоловік народився в Одесі, але згодом служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території Чечні, а його жінка – громадянка Росії. Вони були завчасно відправлені в Україну ще у 2018 році та отримали посвідку на проживання. Таким чином російська воєнна розвідка планувала створити на Півдні України власний агентурний апарат.

До повномасштабного вторгнення сім’я агентів збирала дані про суспільно-політичну обстановку в регіоні і розширювала коло своїх знайомств, готуючись до виконання основних завдань. А вже після 24 лютого намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів Crotale і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами класу "Калібр" або "Кінжал" по українських військових об’єктах. Тож зловмисники розпочали активний збір інформації про підрозділи ЗСУ на Херсонському напрямку.

Зібрані відомості агенти відправляли "зв’язковому" – мешканцю Севастополя, який негласно співпрацює з ГРУ, а для "прикриття" використовує посаду очільника благодійного фонду. Він передавав інформацію своєму куратору – кадровому співробітнику воєнної розвідки Росії.

Під час обшуків за місцем проживання агентів правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами прихованого листування з агресором.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за статтею про шпигунство. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ затримала зрадників / фото Служба безпеки України

Нагадаємо, напередодні під час контрдиверсійних заходів в Одесі СБУ затримала агента спецслужб. Він збирав важливі розвіддані на території міста.