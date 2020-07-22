Венецианская комиссия оценила украинский закон о референдуме: какие есть замечания
Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект о народовластии путем референдума. Теперь он прошел рассмотрение Венецианской комиссии, которая уже высказала свои замечания.
В целом законопроект демократический, по мнению Венецианской комиссии, но некоторые положения нужно уточнить. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета Европы, сообщает "РБК-Украина".
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Выводы Венецианской комиссии
Комиссия дала рекомендацию четко прописать, что с точки зрения общенационального значения не должно быть дополнительных критериев, если необходимое количество подписей о проведении референдума соберут.
В противном случае, если сбор значительного количества подписей не считается доказательством национального значения, должны быть другие четкие объективные критерии для того, чтобы предлагаемый вопрос считался имеющим общенациональное значение,
– сказано в рекомендациях.
Какие еще рекомендации опубликовала Венецианская комиссия:
- Пересмотреть процедуру референдума в рамках "народной инициативы" с целью "предоставлению парламенту роли до и после голосования".
- Указать, какой орган уполномочен прежде всего определять, соответствует ли вопрос общенациональному значению.
- Рассмотреть вопрос о включении в законопроект дополнительного ограничения на одновременную организацию всеукраинского референдума и местных выборов.
- Законопроект должен быть изменен таким образом, чтобы на каждом референдуме было сбалансированное представительство сторонников и противников, которые участвуют в заседаниях ЦИК.
- Публиковать в официальной газете текст, который будет вынесен на референдум, и возможные законодательные последствия.
- Запретить органам госвласти влиять на результаты голосования путем проведения чрезмерной односторонней агитации и требовать от органов власти сохранять объективность в своих заявлениях
- Предусмотреть убедительные и эффективные санкции за нарушения, связанные со средствами массовой информации.
- Установить основания и процедуры аннулирования результатов на уровне участка, округа или страны, а также их последствия на основе объективных критериев и ограничиваясь случаями, когда на результаты выборов могли повлиять.
Что такое Венецианская комиссия?
Это совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключения о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям.
Официальное название – Европейская комиссия за демократию через право. Комиссия является форумом, в ходе которого страны могут обмениваться информацией, учиться друг у друга, обсуждать идеи и проекты, связанные с конституционными вопросами.
Что предусматривает законопроект о референдуме: коротко
- Предложенный законопроект предусматривает: чтобы организовать референдум по народной инициативе, необходимо собрать не менее 3 миллионов подписей жителей Украины. При этом они должны представлять как минимум 2/3 административно-территориальных единиц, предусмотренных Конституцией Украины.
- Законопроект допускает возможность электронных голосований во время референдума.
- Вопросы для национального референдума должны быть четкие, без двойных толкований, а ответы на них должны быть "да" или "нет".
- Референдум нельзя проводить в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного состояния.