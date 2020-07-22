Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект о народовластии путем референдума. Теперь он прошел рассмотрение Венецианской комиссии, которая уже высказала свои замечания.

В целом законопроект демократический, по мнению Венецианской комиссии, но некоторые положения нужно уточнить. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета Европы, сообщает "РБК-Украина".

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Выводы Венецианской комиссии

Комиссия дала рекомендацию четко прописать, что с точки зрения общенационального значения не должно быть дополнительных критериев, если необходимое количество подписей о проведении референдума соберут.

В противном случае, если сбор значительного количества подписей не считается доказательством национального значения, должны быть другие четкие объективные критерии для того, чтобы предлагаемый вопрос считался имеющим общенациональное значение,

– сказано в рекомендациях.

Какие еще рекомендации опубликовала Венецианская комиссия:

Пересмотреть процедуру референдума в рамках "народной инициативы" с целью "предоставлению парламенту роли до и после голосования".

Указать, какой орган уполномочен прежде всего определять, соответствует ли вопрос общенациональному значению.

прежде всего определять, Рассмотреть вопрос о включении в законопроект дополнительного ограничения на одновременную организацию всеукраинского референдума и местных выборов.

Законопроект должен быть изменен таким образом, чтобы на каждом референдуме было сбалансированное представительство сторонников и противников, которые участвуют в заседаниях ЦИК.

которые участвуют в заседаниях ЦИК. Публиковать в официальной газете текст, который будет вынесен на референдум, и возможные законодательные последствия.

Запретить органам госвласти влиять на результаты голосования путем проведения чрезмерной односторонней агитации и требовать от органов власти сохранять объективность в своих заявлениях

Предусмотреть убедительные и эффективные санкции за нарушения, связанные со средствами массовой информации.

Установить основания и процедуры аннулирования результатов на уровне участка, округа или страны, а также их последствия на основе объективных критериев и ограничиваясь случаями, когда на результаты выборов могли повлиять.

Что такое Венецианская комиссия? Это совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключения о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям. Официальное название – Европейская комиссия за демократию через право. Комиссия является форумом, в ходе которого страны могут обмениваться информацией, учиться друг у друга, обсуждать идеи и проекты, связанные с конституционными вопросами.

Что предусматривает законопроект о референдуме: коротко