Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за законопроєкт про народовладдя шляхом референдуму. Тепер він пройшов розгляд Венеційської комісії, яка вже висловила свої зауваження.

Загалом законопроєкт демокартичний, на думку Венеційської комісії, але деякі положення потрібно уточнити. Відповідне рішення опубліковано на сайті Ради Європи, повідомляє "РБК-Україна".

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Висновки Венеційської комісії

Комісія дала рекомендацію чітко прописати, що з точки зору загальнонаціонального значення не повинно бути додаткових критеріїв, якщо необхідну кількість підписів про проведення референдуму зберуть.

В іншому випадку, якщо збір значної кількості підписів не вважається доказом національного значення, повинні бути інші чіткі об’єктивні критерії для того, щоб пропоноване питання вважалося таким, що має загальнонаціональне значення,

– сказано в рекомендаціях.

Які ще рекомендації опублікувала Венеціанська комісія:

Переглянути процедуру референдуму в межах "народної ініціативи" з метою "надання парламенту ролі до і після голосування".

в межах "народної ініціативи" з метою "надання парламенту ролі до і після голосування". Вказати, який орган уповноважений насамперед визначати, чи відповідає питання загальнонаціональному значенню .

насамперед визначати, . Розглянути питання про включення в законопроект додаткового обмеження на одночасну організацію всеукраїнського референдуму і місцевих виборів.

Законопроєкт повинен бути змінений таким чином, щоб на кожному референдумі було збалансоване представництво прихильників і противників , які беруть участь в засіданнях ЦВК.

, які беруть участь в засіданнях ЦВК. Публікувати в офіційній газеті текст, який буде винесено на референдум, і можливі законодавчі наслідки.

Заборонити органам держвлади впливати на результати голосування шляхом проведення надмірної односторонньої передвиборної агітації і вимагав від органів влади зберігати об’єктивність в своїх заявах

Передбачити переконливі і ефективні санкції за порушення, пов’язані із засобами масової інформації.

Встановити підстави і процедури анулювання результатів на рівні ділянки, округу або країни, а також їх наслідки на основі об’єктивних критеріїв та обмежуючись випадками, коли на результати виборів могли вплинути.

Що таке Венеційська комісія? Це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям.



Офіційна назва – Європейська комісія за демократію через право. Комісія є форумом, в ході якого країни можуть обмінюватися інформацією, вчитися один у одного, обговорювати ідеї і проекти, пов'язані з конституційними питаннями.

Що передбачає законопроєкт про референдум: коротко