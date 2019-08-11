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      Венедиктов хочет открыть "Эхо Москвы" в Украине: в Нацсовете уже дали ответ

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      Алексей Венедиктов
      Алексей Венедиктов / Фото из открытых источников

      Главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что хочет создать украинский филиал радиостанцию в Киеве.

      В нее будет входить сайт и радиостанция. Они будут вещать только на территорию России, и для этого якобы не требуется разрешение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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      "Я хочу открыть, чтобы транслировать украинский взгляд в Россию, сюда, нашим слушателям. Не мы туда, там мы уже есть, а вы сюда. Для того, чтобы российские слушатели могли получать точку зрения украинских политиков, дипломатов, актеров, лидеров общественного мнения и просто граждан", – пояснил Венедиктов.

      Мне не нужно никакого разрешения и никакой лицензии для того, чтобы транслировать сюда, на Москву и на другие города слушания, точку зрения украинской стороны,
      – заявлял Венедиктов в интервью одному из украинских изданий.

      Также он сказал, что запустит проект, если будет пересмотрен закон о языковых квотах. Венедиктов добавил, что рассматривает квоты не с политической точки зрения, а как вопрос бизнеса, а создание бюро считает лишь вопросом времени.

      Реакция Нацсовета

      Первый заместитель председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заверила, что российское медиа радиостанции не получит разрешения на открытие филиала станции в Украине, сообщает "Детектор медиа".

      Представительство Венедиктова в Украине? Ну, где-то через полвека после вывода российской армии из Донбасса, после возвращения Крыма, после покаяния перед Украиной. Ну, если еще в Сирии простят и в Солсбери... Когда Сенцова отдадут и всех, кого посадили. Потому – это уже, боюсь, в другой его жизни. Хотя, кто знает, какой она будет язык без костей...
      – сказала Герасимьюк.

      Отметим, что 66,6% акций "Эхо Москвы" принадлежат "Газпромбанку", который входит в структуру "Газпрома". Председателем правления которого является человек из окружения Владимира Путина – Алексей Миллер.

      Также по инициативе Венедиктова отреагировал член Нацсовета Сергей Костинский, сказав, что даже не знает к кому редактору "Эхо Москвы" надо пойти, чтобы получить право на создание филиала.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Журналисты Российская пропаганда СМИ
      Источник: 24 канал
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