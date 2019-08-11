14:24
11 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, 10 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Венедиктов хоче відкрити "Ехо Москви" в Україні: в Нацраді вже дали відповідь

      1205 Читать новость на русском
      Олексій Венедиктов
      Олексій Венедиктов / Фото з відкритих джерел

      Головний редактор російської радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов заявив, що хоче створити українську філію радіостанції в Києві.

      У неї входитиме сайт та радіостанція. Вони будуть вести мовлення тільки на територію Росії, і для цього нібито не потрібен дозвіл Нацради України з питань телебачення і радіомовлення.

       Читайте також: Іди звідси, окупант хр*нів: на Донбасі поставили на місце російського пропагандиста

      "Я хочу відкрити, щоб транслювати український погляд в Росію, сюди, нашим слухачам. Не ми туди, там ми вже є, а ви сюди. Для того, щоб російські слухачі могли отримувати точку зору українських політиків, дипломатів, акторів, лідерів громадської думки і просто громадян", – пояснив Венедиктов.

      Мені не потрібно ніякого дозволу і ніякої ліцензії для того, щоб транслювати сюди, на Москву і на інші міста слухання, точку зору української сторони,
      – заявляв Венедиктов в інтерв'ю одному з українських видань.

      Також він сказав, що запустить проект, якщо буде переглянутий закон про мовні квоти. Венедиктов додав, що розглядає їх не з політичної точки зору, а як питання бізнесу. І створення бюро вважає лише питанням часу.

      Реакція Нацради

      Перша заступниця голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк запевнила, що російське медіа не отримає дозволу на відкриття філії в Україні, повідомляє "Детектор медіа".

      Представництво Венедиктова в Україні? Ну, десь через півстоліття після виведення російської армії з Донбасу, після повернення Криму, після покаяння перед Україною. Ну, якщо ще в Сирії пробачать і в Солсбері ... Коли Сенцова віддадуть і всіх, кого посадили. Тому – це вже, боюся, в іншому його житті. Хоча, хтозна, яким воно буде – язик без кісток...
      – сказала Герасим'юк.

      Зазначимо, що 66,6% акцій "Ехо Москви" належать "Газпромбанку", що входить до структури "Газпрому". Головою правління якого є людина з оточення Володимира Путіна – Олексій Міллер.

      Також на ініціативу Венедиктова відреагував член Нацради Сергій Костинський, сказавши, що навіть не знає до кого редактору "Ехо Москви" треба піти, щоб отримати право на створення філії.

       

      blog_ava
      Кого підозрюють у привласненні "Межигір'я": заява ГПУ
      сьогодні
      5211
      Теги: Новини України ЗМІ Російська пропаганда Журналісти Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      сьогодні , 12:00 Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      Володимир Патола
      Головні новини 10 серпня: 7 втрата України за час перемир’я на Донбасі, масові протести у Москві
      сьогодні , 09:00 Головні новини 10 серпня: 7 втрата України за час перемир’я на Донбасі, масові протести у Москві
      3706
      Падение цен на нефть "на пользу" для России
      сьогодні , 08:40 Падение цен на нефть "на пользу" для России
      Злой Одессит 7219
      Письмо из Луганска: уехать и предать?
      10 серпня , 22:00 Письмо из Луганска: уехать и предать?
      Ольга Черненко 2661
      Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      10 серпня , 21:00 Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      Антон Голобородько 1754
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук