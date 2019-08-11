Венедиктов хоче відкрити "Ехо Москви" в Україні: в Нацраді вже дали відповідь

Головний редактор російської радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов заявив, що хоче створити українську філію радіостанції в Києві.

У неї входитиме сайт та радіостанція. Вони будуть вести мовлення тільки на територію Росії, і для цього нібито не потрібен дозвіл Нацради України з питань телебачення і радіомовлення.

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"Я хочу відкрити, щоб транслювати український погляд в Росію, сюди, нашим слухачам. Не ми туди, там ми вже є, а ви сюди. Для того, щоб російські слухачі могли отримувати точку зору українських політиків, дипломатів, акторів, лідерів громадської думки і просто громадян", – пояснив Венедиктов.

Мені не потрібно ніякого дозволу і ніякої ліцензії для того, щоб транслювати сюди, на Москву і на інші міста слухання, точку зору української сторони,

– заявляв Венедиктов в інтерв'ю одному з українських видань.

Також він сказав, що запустить проект, якщо буде переглянутий закон про мовні квоти. Венедиктов додав, що розглядає їх не з політичної точки зору, а як питання бізнесу. І створення бюро вважає лише питанням часу.

Реакція Нацради

Перша заступниця голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк запевнила, що російське медіа не отримає дозволу на відкриття філії в Україні, повідомляє "Детектор медіа".

Представництво Венедиктова в Україні? Ну, десь через півстоліття після виведення російської армії з Донбасу, після повернення Криму, після покаяння перед Україною. Ну, якщо ще в Сирії пробачать і в Солсбері ... Коли Сенцова віддадуть і всіх, кого посадили. Тому – це вже, боюся, в іншому його житті. Хоча, хтозна, яким воно буде – язик без кісток...

– сказала Герасим'юк.

Зазначимо, що 66,6% акцій "Ехо Москви" належать "Газпромбанку", що входить до структури "Газпрому". Головою правління якого є людина з оточення Володимира Путіна – Олексій Міллер.

Також на ініціативу Венедиктова відреагував член Нацради Сергій Костинський, сказавши, що навіть не знає до кого редактору "Ехо Москви" треба піти, щоб отримати право на створення філії.