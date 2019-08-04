Іди звідси, окупант хр*нів: на Донбасі поставили на місце російського пропагандиста

Російський пропагандист, військовий кореспондент ВГТРК Олександр Сладков нагрянув на місце розмінування мосту біля Станиці Луганської. Він спровокував перепалку з представниками української влади, заявляючи, що територія ця нібито розділена між Україною та "ЛНР".

"Я на території України!" – відповів Сладкову українець, що супроводжував главу Станично-Луганської райдержадміністрації Юрія Золкіна.

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"Це нейтральна територія" – заявив Сладков.

Яка нейтральна? Це Україна, запам'ятайте вже!

– розсердився українець.

Він нагадав пропагандисту, що згідно з домовленостями в Мінську, надзвичайників повинні були допустити на іншу сторону мосту для розмінування, але проросійські бойовики порушили умову.

"Ось якого художника вони там роблять? За мінським угодами їх не повинно бути!" – обурився представник України.

Сладков кілька разів перебив співрозмовника, вимагаючи від нього представитися.

Та йди ти звідси, окупант хр*нів!

– відповів той пропагандистові.

Дивіться відео перепалки російського пропагандиста та українця біля мосту у Станиці-Луганській: