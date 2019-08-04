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      Іди звідси, окупант хр*нів: на Донбасі поставили на місце російського пропагандиста

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      Олександр Сладков спровокував перепалку з представником української влади біля мосту у Станиці-Луганській
      Олександр Сладков спровокував перепалку з представником української влади біля мосту у Станиці-Луганській / Кадр з відео

      Російський пропагандист, військовий кореспондент ВГТРК Олександр Сладков нагрянув на місце розмінування мосту біля Станиці Луганської. Він спровокував перепалку з представниками української влади, заявляючи, що територія ця нібито розділена між Україною та "ЛНР".

      "Я на території України!" – відповів Сладкову українець, що супроводжував главу Станично-Луганської райдержадміністрації Юрія Золкіна.

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      "Це нейтральна територія" – заявив Сладков.

      Яка нейтральна? Це Україна, запам'ятайте вже!
      – розсердився українець.

      Він нагадав пропагандисту, що згідно з домовленостями в Мінську, надзвичайників повинні були допустити на іншу сторону мосту для розмінування, але проросійські бойовики порушили умову.

      "Ось якого художника вони там роблять? За мінським угодами їх не повинно бути!" – обурився представник України.

      Сладков кілька разів перебив співрозмовника, вимагаючи від нього представитися.

      Та йди ти звідси, окупант хр*нів!
      – відповів той пропагандистові.

      Дивіться відео перепалки російського пропагандиста та українця біля мосту у Станиці-Луганській:

       

      blog_ava
      Журналісти – це не суспільство: Богдан прокоментував оприлюднену в ЗМІ "заяву на звільнення"
      3 серпня
      1897
      Теги: Новини України ЗМІ Війна на Донбасі Російська пропаганда Україна – Росія
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