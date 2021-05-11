Ирина Венедиктова подписала подозрения пророссийским нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. После этого генпрокурор и председатель СБУ Иван Баканов дают брифинг.

Брифинг начался 11 мая в 18:00. Чиновники сообщат подробности относительно подозрений политикам и будут отвечать на вопросы журналистов.

К теме За государственную измену: Венедиктова подписала подозрения Медведчуку и Козаку

Брифинг Венедиктовой и Баканова: смотрите видео

В чем подозревают Медведчука и Козака

Кума Путина Виктора Медведчука и его близкого соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

Венедиктова заверила, что следствие и прокуроры имеют достаточно оснований, чтобы изменить статус этих политиков из свидетелей на подозреваемых.

Медведчуку не могут вручить подозрение

Как отметила генпрокурор, местонахождение Медведчука по результатам обысков установить не удалось. СБУ принимает касательно этого все необходимые меры.

"Зеркало недели" пишет, что СБУ пытается провести обыски в доме кума Путина. Однако его охрана вызвала адвокатов и утверждает, что политика нет дома.

Обратите внимание! Однако, по данным, которыми располагает Служба безопасности Украины, Виктор Медведчук как раз находится именно в этом здании.