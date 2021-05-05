Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам+" Виталия Пономаренко. Он трижды закрывал это производство.

Она отметила, что хочет обратить внимание на полное отсутствие эффективной рабочей коммуникации между детективами Национального антикоррупционного бюро расследований и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ведь раньше эти органы работали продуктивно и слаженно.

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По словам Венедиктовой, прокурор САП 3 раза принимал решение о закрытии производства и 3 раза его решение отменили:

1 раз вынес решение об отмене Высший антикоррупционный суд Украины;

еще 2 раза соответствующие постановления отменил Максим Грищук.

Генпрокурор подчеркнула, что детективы НАБУ и потерпевшие по делу обращались 3 раза в САП. Они хотели отвода прокурора САП, но основания для этого не находили и им отказывали.

Исключительно с уголовно-процессуальной точки зрения – ситуация сложная,

– отметила Венедиктова.

Она подчеркнула, что не игнорировала статус соответствующего дела раньше и не будет игнорировать в дальнейшем: "Каждое свое решение, если считала необходимым, объясняла у себя на странице в фейсбуке или же в разговорах с журналистами".

Что такое "Роттердам+"? Это методика определения стоимости угля для того, чтобы выработать электроэнергию в Украине. Покупать топливо на международной бирже в Нидерландах начали с 2016 года. Поскольку формула собирала избыточные расходы, то украинцы переплатили за "Роттердам+" почти 40 миллиардов гривен.

Венедиктова также отметила, что трижды закрыть дело и получить отмену постановления о закрытии – это много. Этот вопрос так важен, что процессуально ошибаться нельзя.

Коротко о закрытии дела "Роттердам+"