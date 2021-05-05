Венедиктова наконец сменила прокурора Пономаренко: он трижды закрывал дело "Роттердам+"
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам+" Виталия Пономаренко. Он трижды закрывал это производство.
Источник:фейсбук Ирины Венедиктовой
Она отметила, что хочет обратить внимание на полное отсутствие эффективной рабочей коммуникации между детективами Национального антикоррупционного бюро расследований и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ведь раньше эти органы работали продуктивно и слаженно.
Читайте также Венедиктова говорит, что ей не нравится закрытие дела "Роттердам+": в ЦПК обвиняют манипуляции
По словам Венедиктовой, прокурор САП 3 раза принимал решение о закрытии производства и 3 раза его решение отменили:
- 1 раз вынес решение об отмене Высший антикоррупционный суд Украины;
- еще 2 раза соответствующие постановления отменил Максим Грищук.
Генпрокурор подчеркнула, что детективы НАБУ и потерпевшие по делу обращались 3 раза в САП. Они хотели отвода прокурора САП, но основания для этого не находили и им отказывали.
Исключительно с уголовно-процессуальной точки зрения – ситуация сложная,
– отметила Венедиктова.
Она подчеркнула, что не игнорировала статус соответствующего дела раньше и не будет игнорировать в дальнейшем: "Каждое свое решение, если считала необходимым, объясняла у себя на странице в фейсбуке или же в разговорах с журналистами".
Что такое "Роттердам+"?Это методика определения стоимости угля для того, чтобы выработать электроэнергию в Украине. Покупать топливо на международной бирже в Нидерландах начали с 2016 года. Поскольку формула собирала избыточные расходы, то украинцы переплатили за "Роттердам+" почти 40 миллиардов гривен.
Венедиктова также отметила, что трижды закрыть дело и получить отмену постановления о закрытии – это много. Этот вопрос так важен, что процессуально ошибаться нельзя.
Коротко о закрытии дела "Роттердам+"
- Впервые Виталий Пономаренко закрыл дело "Роттердам+" в конце августа 2020 года. Позже это постановление отменили.
- Второй раз уголовное производство в отношении "Роттердам+" прокурор закрыл 21 января 2021 года. После этого Венедиктова заявила о проверке Пономаренко.
- В третий раз такая ситуация произошла 9 апреля 2021 года.
- В НАБУ считают, что такие действия прокурора свидетельствуют о его неэффективности.
Поделиться новостью