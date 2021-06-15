Генпрокурор Ирина Венедиктова напомнила, что президент Владимир Зеленский внес в парламент соответствующий законопроект.

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В результате принятия которого политики и чиновники получат от государства бесплатную "вакцину от заражения вирусом стремление к красивой жизни",

– заметила чиновница.

Венедиктова пошутила, что в отличие от вакцины CoronaVac, этой надо "уколоться" лишь один раз. Если же не сработает, по словам прокурора, "пациента" отправят на "долгий карантин". Оттуда в политику вернуться уже не получится.

"Олигархический формат" рассмотрения дел

Чиновница призналась, что ее волнуют уголовные дела, а не общеполитический фон вокруг олигархов. Она отметила, что расследование дел порой попадает в олигархический формат. Тогда эксперты отказываются готовить выводы, судьи одновременно болеют и тому подобное.

"Нам есть над чем работать и мы готовимся к "марш-броску", – добавила Венедиктова.

Что предусматривает законопроект об олигархах