Генпрокурорка Ірина Венедіктова нагадала, що президент Володимир Зеленський вніс до парламенту відповідний законопроєкт.
До теми Хто ж такі олігархи: повний текст законопроєкту Зеленського
У результаті прийняття якого політики і чиновники отримають від держави безкоштовну "вакцину від зараження вірусом прагнення красивого життя",
– зауважила посадовиця.
Венедіктова пожартувала, що на відміну від вакцини CoronaVac, цією треба "уколотись" лише один раз. Якщо ж не спрацює, за словами прокурорки, "пацієнта" відправлять на "довгий карантин". Звідти в політику повернутись вже не вийде.
"Олігархічний формат" розгляду справ
Чиновниця зізналась, що її хвилюють кримінальні справи, а не загальнополітичний фон навколо олігархів. Вона зауважила, що розслідування справ деколи потрапляє в олігархічний формат. Тоді експерти відмовляються готувати висновки, судді одночасно хворіють тощо.
"Нам є над чим працювати і ми готуємось до "марш-кидка", – додала Венедіктова.
Що передбачає законопроєкт про олігархів
- Внесений президентом законопроєкт визначає поняття "олігарх" в Україні. Документ зареєстрували у парламенті 2 червня.
- Олігархами вважатимуть людей, які підпадають під низку тверджень. Наприклад, участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, власність суб'єкта господарювання із монополією на ринку, наявність активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб – це 2,27 мільярда гривень.
- Кого визнати олігархом – вирішуватиме Рада національної безпеки та оборони. Цих людей заноситимуть у реєстр олігархів, який теж створять, якщо законопроєкт схвалять.