Генпрокурорка Ірина Венедіктова нагадала, що президент Володимир Зеленський вніс до парламенту відповідний законопроєкт.

До теми Хто ж такі олігархи: повний текст законопроєкту Зеленського

У результаті прийняття якого політики і чиновники отримають від держави безкоштовну "вакцину від зараження вірусом прагнення красивого життя",

– зауважила посадовиця.

Венедіктова пожартувала, що на відміну від вакцини CoronaVac, цією треба "уколотись" лише один раз. Якщо ж не спрацює, за словами прокурорки, "пацієнта" відправлять на "довгий карантин". Звідти в політику повернутись вже не вийде.

"Олігархічний формат" розгляду справ

Чиновниця зізналась, що її хвилюють кримінальні справи, а не загальнополітичний фон навколо олігархів. Вона зауважила, що розслідування справ деколи потрапляє в олігархічний формат. Тоді експерти відмовляються готувати висновки, судді одночасно хворіють тощо.

"Нам є над чим працювати і ми готуємось до "марш-кидка", – додала Венедіктова.

Що передбачає законопроєкт про олігархів