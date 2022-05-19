По ее словам, даже в случае пожизненного заключения пленника можно обменять. Ведь таким образом можно будет спасти одного или нескольких граждан Украины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на включение главы Офиса генпрокурора в эфире национального телемарафона.

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Кого будут судить в этот день

Генпрокурор рассказала детали за день до того, как состоится суд над пленным Вадимом Шишимариным. 21-летний гражданин России служил в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. В начале вторжения его колонну разбили. Однако этот злоумышленник с четырьмя другими россиянами смогли сбежать.

28 февраля они встретили гражданского 62-летнего жителя поселка городского типа Чупаховка. Мужчина просто вез по обочине дороги велосипед и разговаривал по телефону. Однако Шишимарин приказали убить мирного жителя, чтобы тот не рассказал местным об оккупантах.

Гражданский погиб всего в нескольких десятках метров от собственного дома. Этого юного оккупанта вскоре взяли в плен. Прокуроры и следователи СБУ собрали достаточно доказательств, указывающих на вину задержанного.



Шишимарин, который убил пожилого мужчину / Скриншот

Генпрокурор рассказала, что ему грозит

Ирина Венедиктова отметила, что за подобные преступления судят по статье о нарушении обычаев и законов войны. Именно по ней квалифицируют все поступки, к которым прибегают оккупационные войска.

Эта статья предусматривает от 8 до 15 лет тюрьмы. Однако, если преступление сопряжено с убийством, то минимальный срок 10 лет, а максимальный – пожизненное заключение.

Вы видите в суде такого мальчика. Маленького… Мы думаем, что орки страшно накачанные, а вы видите мальчика. Который хладнокровно убил пожилого человека,

– сказала генпрокурор.

Она добавила, что есть много и других подобных производств по россиянам. Часть из них ведут заочно – есть случаи, когда личность злоумышленника уже установлена и есть доказательства, но пока он не задержан. По состоянию на 18 мая есть 49 таких подозреваемых в ужасных преступлениях лиц, часть из которых уже ждет суда.

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