Об этом в эфире совместного вещания заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает 24 канал. Она отметила, что военные, политики, пропагандисты России, причастные к войне против Украины, уже получили подозрения. Но есть и те, у кого иммунитет.

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Некоторые высокопоставленные должностные лица имеют иммунитет

У нас есть 623 подозреваемых в большом деле по преступной агрессии против Украины. Конечно, это верхушка России в военной сфере, политической, пропаганды. То есть все, кроме Путина, Мишустина и Лаврова, потому что у них функциональный иммунитет. Все остальные в статусе подозреваемых у нас есть,

– объяснила генеральная прокурорка.

Венедиктова добавила, что существует три основных преступления во время войны. Сере них военные преступления, геноцид и преступления агрессии.

"По преступлениям агрессии у нас более 20 дел. Что касается геноцида, у нас есть два подозреваемых относительно призывов к геноциду. Например Гаспарян – автор книги о денацификации Украины. Часть этой книги была в речи Путина перед тем, как он напал на Украину. И, конечно, военные преступления, это наша беда, каждый день их становится больше на 200 – 300, по состоянию на 23 июня их уже насчитывается 18 871», – рассказала Ирина Венедиктова.

Что такое функциональный иммунитет

Функциональный иммунитет или функциональная неприкосновенность – это защита должностных лиц от уголовного преследования, являющаяся нормой международного права и национального права.

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Такая практика действует во всех цивилизованных государствах и касается президентов, премьер-министров и иностранных дел. Однако функциональный иммунитет действует только тогда, когда человек занимает одну из вышеперечисленных должностей. Однако эти лица не находятся под функциональным иммунитетом Международного уголовного суда.

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