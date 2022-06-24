Про це в ефірі спільного мовлення заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова, передає 24 канал. Вона зазначила, що військові, політики, пропагандисти Росії, які причетні до війни проти України, вже отримали підозри. Але є й ті, хто мають імунітет.

Читайте також: США створили групу з розслідування злочинів Росії в Україні: її очолив "мисливець" за нацистами

Деякі високопосадовці мають імунітет

У нас є 623 підозрюваних у великій справі по злочинній агресії проти України. Звичайно, це топверхівка Росії у військовій сфері, політичної, пропаганди. Тобто всі, крім Путіна, Мішустіна і Лаврова, тому що вони мають функціональний імунітет. Всі решта в статусі підозрюваних у нас є,

– пояснила генеральна прокурорка.

Венедіктова додала, що є три основних злочини під час війни. Сере них воєнні злочини, геноцид і злочини агресії.

"По злочинах агресії у нас є понад 20 справ. Що стосується геноциду, у нас є два підозрюваних щодо закликів до геноциду. Наприклад Гаспарян – автор книжки про денацифікацію України. Частина цієї книжки була в промові Путіна перед тим, як він напав на Україну. І звичайно воєнні злочини, це наша біда, кожного дня їх стає більше на 200 – 300, станом на 23 червня їх вже налічується 18 871", – розповіла Ірина Венедіктова.

Що таке функціональний імунітет

Функціональний імунітет або функціональна недоторканість – це захист високопосадовців від кримінального переслідування, який є нормою міжнародного права і національного права.

Також на тему: Україна встановила 9 росіян, які організували "підвал смерті" в Ягідному на Чернігівщині

Така практика діє у всіх цивілізованих державах і стосується президентів, прем'єр-міністрів та міністрів закордонних справ. Однак функціональний імунітет діє лише тоді, коли людина обіймає одну з вищезазначених посад. Але ці особи не перебувають під функціональним імунітетом Міжнародного кримінального суду.

До теми дивіться відео про те, що на Херсонщині не вщухають звірства російських окупантів: