Об этом генеральный прокурор сообщила во время встречи в Гааге со своим нидерландским коллегой Тео Хофстее и его заместителем, руководителем совместной следственной группы Дигной ван Бутцелар.
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- Стороны обсудили вопросы международно-правового сотрудничества между органами прокуратур Украины и Нидерландов, а также дальнейшее взаимодействие в деле МН17.
Для меня это чрезвычайная ответственность, ведь результатов расследования по делу сбития самолета в небе над Донбассом ожидает весь мир,
– сказала Ирина Венедиктова.
Она отметила, что благодаря усилиям совместной следственной группы уже удалось установить 4 человек, которые обвиняются в совершении этого преступления.
"Установка остальных причастных к этой трагедии продолжается. Участники JIT работают для привлечения к ответственности всех виновных. Мы очень ценим наше сотрудничество", – добавила генпрокурор.
Дело MH17: что известно
- Пророссийские боевики сбили Боинг рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, они все погибли.
- В этом резонансном деле сейчас проходят обвиняемыми четыре человека: Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.
- В Гааге 7 июня стартовало заседание суда по делу об авиакатастрофе малайзийского самолета. Материалов накопилось на 65 тысяч страниц.