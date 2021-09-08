Об этом генеральный прокурор сообщила во время встречи в Гааге со своим нидерландским коллегой Тео Хофстее и его заместителем, руководителем совместной следственной группы Дигной ван Бутцелар.

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Стороны обсудили вопросы международно-правового сотрудничества между органами прокуратур Украины и Нидерландов, а также дальнейшее взаимодействие в деле МН17.

Для меня это чрезвычайная ответственность, ведь результатов расследования по делу сбития самолета в небе над Донбассом ожидает весь мир,

– сказала Ирина Венедиктова.

Она отметила, что благодаря усилиям совместной следственной группы уже удалось установить 4 человек, которые обвиняются в совершении этого преступления.

"Установка остальных причастных к этой трагедии продолжается. Участники JIT работают для привлечения к ответственности всех виновных. Мы очень ценим наше сотрудничество", – добавила генпрокурор.

Обратите внимание! На этой неделе в комплексе юстиции "Схипхол" начался очередной блок слушаний по делу МН17 – в окружном суде Гааги слово имеют родственники погибших. Ирина Венедиктова посетит судебное заседание 9 сентября.

Дело MH17: что известно

Пророссийские боевики сбили Боинг рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, они все погибли.

В этом резонансном деле сейчас проходят обвиняемыми четыре человека: Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

В Гааге 7 июня стартовало заседание суда по делу об авиакатастрофе малайзийского самолета. Материалов накопилось на 65 тысяч страниц.





Трагедия MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала