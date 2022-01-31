Генпрокурор подчеркнула, что политика подозревают в совершении преступления с использованием своих служебных полномочий и влияния. Она объяснила, что речь идет о правонарушении в сфере медицины.

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"Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно. Обидно. Нечего и добавить", – написала Венедиктова. Как добавила чиновница, она убеждена, что президент Зеленский, народные депутаты и члены правительства вкладывали совсем другой смысл в процессы, связанные с развитием и поддержкой здравоохранения.

Если для кого-то из правоохранителей отчитаться о раскрытом преступлении – это элемент соревновательного вида спорта, то для меня – нет,

– заверила глава Офиса генпрокурора.

Венедиктова подчеркнула, что констатировать факты ей приходится "с болью". Она надеется, что таких случаев в будущем будет меньше. "Особенно, когда говорим о человеке, брат которого совершал подвиги во имя нашего государства и его граждан", – отметила генпрокурор.

Справка. Брат Сергея – Олег Кузьминых – подполковник ВСУ, командир "киборгов" из Донецкого аэропорта. После освобождения из плена боевиков создал вместе с Сергеем фонд, который помогает раненым бойцам.

Генпрокурор подчеркнула, что предыдущие заслуги "не конвертируются в иммунитет от прокуроров". По словам Венедиктовой, она искренне сожалеет, что этот политик оступился. Впрочем, подозрение подписано, как этого требует законодательство. Так что дальше – слово за судом.

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