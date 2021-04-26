Генпрокурор Ирина Венедиктова в 35 годовщину чернобыльской катастрофы рассказала, что в результате борьбы с экологическими преступлениями, правоохранители направили в суд более 100 уголовных дел. Говорится также об исках на более миллиарда гривен.

По словам Ирины Венедиктовой, в марте правоохранители усилили контроль в противодействии нарушениям в экологической сфере. Об этом генпрокурор рассказала в видеообращении.

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О результатах борьбы с экопреступлениями

Ирина Венедиктова рассказала, что за месяц правоохранители уже выявили около тысячи уголовных правонарушений в сфере охраны окружающей природной среды.

Среди самых громких:

В Донецкой области выявили факты незаконной добычи 263 тысяч тонн угля стоимостью почти 364 миллиона гривен и еще 3 миллионов тонн, стоимость которого сейчас устанавливается.

В Ивано-Франковске разоблачили группу должностных лиц ряда предприятий, которые легализовали незаконно срубленный лес и отправляли его в Молдову. Стоимость вывезенной древесины – почти 15 миллионов гривен.

На Полтавщине и Львовщине разоблачены факты незаконного забора воды из подземных скважин, что повлекло более 2 миллионов гривен убытков государству.

О подозрении сообщили в совершении 135 уголовных правонарушений против окружающей среды",

– добавляет Венедиктова.

В частности, она рассказала, что сообщили о подозрении одному из руководителей филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныци", который допустил незаконное проведение 5 взрывов и добычу почти 219 тысяч кубометров габбро-анортозита и гранита. Ущерб окружающей природной среде достигают около 500 миллионов гривен".

135 уголовных дел направили в суд

В суд уже направили уголовные производства относительно совершения 135 правонарушений,

– говорит Венедиктова.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении председателя правления общества, который организовал в Киеве незаконную добычу песка. Ущерб нанесли на 626 миллионов гривен.

Будут судить также бывшего первого заместителя председателя Госслужбы геологии и недр Украины, который в результате служебной халатности допустил незаконное использование полезных ископаемых без соответствующего разрешения. Убытки – около 40 миллионов гривен.

За незаконную порубку леса в суд направлены обвинительные акты в отношении 3 служебных лиц лесничеств на Закарпатье и Харьковщине.

За последний месяц в защиту интересов государства в сфере охраны окружающей среды прокуроры предъявили исков на 1,3 миллиарда гривен,

– рассказала Ирина Венедиктова.

Она также добавила, что за месяц "реально выполнено решений суда в сфере охраны окружающей природной среды более чем на 335 миллионов гривен".

Ирина Венедиктова рассказала о результатах борьбы с экопреступлениями: смотрите видео