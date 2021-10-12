Так, зарплата Венедиктовой за сентябрь составила 104 845 гривен. Такую информацию предоставили на запрос 24 канала в Офисе генпрокурора.

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Сколько заработала генпрокурор

Должностной оклад Венедиктовой составил 70 720 гривен. Кроме того, чиновница получила надбавки. В частности, за выслугу лет они достигают 40% от оклада, за работу в условиях режимных ограничений – 15%.

Средняя зарплата за время отпуска составляла 14 689 гривен, а за время командировки – 15 362 гривен.

Правда, из общей суммы еще высчитывают налоги.



Зарплата Венедиктовой / Запрос 24 канала



Зарплата Венедиктовой / Запрос 24 канала

Зарплата руководства Рады

В сентябре руководство Верховной Рады заработало более 172 тысяч гривен. Эта сумма состоит из зарплаты Дмитрия Разумкова, Руслана Стефанчука и Елены Кондратюк.