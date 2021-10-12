Так, зарплата Венедиктовой за сентябрь составила 104 845 гривен. Такую информацию предоставили на запрос 24 канала в Офисе генпрокурора.
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Сколько заработала генпрокурор
Должностной оклад Венедиктовой составил 70 720 гривен. Кроме того, чиновница получила надбавки. В частности, за выслугу лет они достигают 40% от оклада, за работу в условиях режимных ограничений – 15%.
Средняя зарплата за время отпуска составляла 14 689 гривен, а за время командировки – 15 362 гривен.
Правда, из общей суммы еще высчитывают налоги.
Зарплата Венедиктовой / Запрос 24 канала
Зарплата Венедиктовой / Запрос 24 канала
Зарплата руководства Рады
В сентябре руководство Верховной Рады заработало более 172 тысяч гривен. Эта сумма состоит из зарплаты Дмитрия Разумкова, Руслана Стефанчука и Елены Кондратюк.
- Тогда еще первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук заработал 63 957,25 гривны.
- уже экс-глава Рады Дмитрий Разумков – 54 497,88 гривны;
- вторая заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк – 53 820,46 гривны.