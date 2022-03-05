Более того, прокуратура инициировала процедуру объявления Газманова в международный розыск.
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"Естественно, зарубежные туры – часть вашей творческой жизни, но с этим считаться мы не сможем, к сожалению", – обратилась Венедиктова к российскому певцу и посоветовала не поскупиться на хорошего адвоката с международным бекграундом.
Генпрокурор обыграла известную песню Газманова, которой он развлекает армию убийц: "Мы в Украине считаем, что офицеры (они же россияне) сегодня совершают преступления в Украине. И да, мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак – только в суде".
Олег Газманов открыто поддерживает агрессию России против Украины. Он неоднократно выступал в оккупированном Россией украинском Крыму.
Венедиктова выдала ордер на заочный арест Газманова / Фото Генпрокорора Украины
Венедиктова выдала ордер на заочный арест Газманова / Фото Генпрокорора Украины
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