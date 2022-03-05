Більше того – прокуратура ініціювала процедуру оголошення Газманова у міжнародний розшук.

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"Природно, закордонні тури – частина вашого творчого життя, але з цим рахуватися ми не зможемо, на жаль", – звернулася Венедіктоава до російського співака і порадила не поскупитися на хорошого адвоката з міжнарожним бекграундом.

Генпрокурорка обіграла відому пісню Газманова, якою він розважає армію вбивць: "Ми в Україні вважаємо, що офіцери (вони ж росіяни) сьогодні скоюють злочини в Україні. І так, ми часто на суші, а вони часто на морі, і нам не зустрітися ніяк – тільки в суді".

Олег Газманов відкрито підтримує агресію Росії проти України. Він неодноразово виступав в окупованому Росією українському Криму.



Венедіктова видала ордер на заочний арешт Газманова / фото Генпрокорора України



Венедіктова видала ордер на заочний арешт Газманова / фото Генпрокорора України

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