Відповідну інформацію оприлюднив радник глави МВС України Антон Геращенко. Про це він повідомив з посиланням на генпрокурорку Ірину Венедіктову.
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Міхалкова заочно арештували в Україні
В Україні заочно заарештували відомого радянського й російського режисера та актора Микиту Міхалкова,
– заявив Геращенко.
Він також написав, що Міхалкова підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність України.
Причина такого звинувачення – висловлювання актора на підтримку війни Росії проти України.
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
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