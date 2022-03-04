Відповідну інформацію оприлюднив радник глави МВС України Антон Геращенко. Про це він повідомив з посиланням на генпрокурорку Ірину Венедіктову.

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Міхалкова заочно арештували в Україні

В Україні заочно заарештували відомого радянського й російського режисера та актора Микиту Міхалкова,

– заявив Геращенко.

Він також написав, що Міхалкова підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність України.

Причина такого звинувачення – висловлювання актора на підтримку війни Росії проти України.



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